Attacchi alla supply chain: come proteggersi

Come previsto da diversi esperti alla fine dello scorso anno, gli attacchi perpetrati attraverso la supply chain sono in continuo aumento. Secondo quanto emerso dall’indagine dell’Osservatorio Cybersecurity & Data Protection della School of Management del Politecnico di Milano (che nel 2020 ha coinvolto 651 CISO, CSO, CIO, Compliance Manager, Risk Manager, Chief Risk Officer e DPO di imprese italiane), infatti, quasi un’azienda su quattro (24%) ha dichiarato di aver subito negli ultimi 12 mesi un incidente di sicurezza attraverso la violazione di terze parti.

In questa tipologia di attacchi, l’avversario, anziché attaccare direttamente la vittima, prende di mira un fornitore, che vengono viene sfruttato per distribuire malware o comunque per accedere all’infrastruttura della vittima al fine, ad esempio, di ottenere l’accesso a informazioni sensibili.

Tipicamente, la compromissione avviene utilizzando gli accessi di fornitori o di terze parti che fungono da vettore d’attacco perfetto, consentendo all’attaccante di svolgere diverse attività all’interno del perimetro dell’azienda. Sfruttando la catena di fiducia che lega il cliente al fornitore, l’attore malevolo può così massimizzare il profitto con interventi mirati verso tutte le aziende che utilizzano il medesimo fornitore.

A questo, si aggiunge l’esfiltrazione di dati e il conseguente danno reputazionale legato alla pubblicazione di informazioni relative a contratti, clienti e know how aziendale.

Abbiamo due macro tipologie di attacchi di questo tipo: quelli mirati, dove ad esempio per attaccare un’infrastruttura critica si sfrutta un suo fornitore con policy e meccanismi di cybersecurity meno stringenti, quelli diffusi, dove, ad esempio, si compromette un fornitore di servizi con migliaia di clienti, in modo da compromettere molte aziende con un singolo attacco.

Molto spesso questi attacchi nascono dalla compromissione di un software, solitamente diffuso all’interno delle realtà aziendali, utilizzato come vettore del payload malevolo dell’attaccante. In questo caso il trust è implicito nella presenza del software stesso e non sono rare le situazioni in cui tali software siano esclusi dai controlli di sicurezza attivi, al fine di consentirne il corretto funzionamento.

Le conseguenze di queste minacce sono pervasive e molto dannose, ma nonostante ciò, solo il 20% delle organizzazioni ha adottato politiche specifiche per la gestione della sicurezza informatica nell’ambito supply chain. L’attacco subito da SolarWinds ne è un chiaro esempio. L’evento si è svolto tra la fine del 2020 e i primi mesi del 2021 e rappresenta una delle operazioni di cyber-spionaggio più complesse mai realizzate.

Ma qual è lo scopo di questi attacchi e perché i cybercriminali sfruttano le vulnerabilità dei fornitori per arrivare al target principale?

Come dichiarato da Alessio Aceti, CEO di Sababa Security: «Gli attacchi verso organizzazioni ben protette comportano costi e complessità considerevoli. Attaccare la supply chain è molto più semplice e offre un numero maggiore di target. Proprio per questo motivo sono in rapida crescita, ma gli investimenti per prevenirli non sono ancora presi correttamente in considerazione dalle organizzazioni. È cruciale, dunque, che le aziende aumentino sempre più l’attenzione alla sicurezza non solo verso la propria infrastruttura interna, ma anche guardando a fornitori e terze parti».

Perché le PMI sono le vittime preferenziali degli attacchi supply chain

Mentre le entreprise hanno funzioni dedicate alla gestione dei fornitori, possono contare su esperti e soluzioni di gestione delle identità e degli accessi privilegiati ed hanno un forte potere contrattuale con clienti e fornitori, per le PMI il problema è più complesso.

Ancora secondo Aceti: «Questo tipo di imprese non ha le risorse necessarie per gestire i rapporti con i fornitori né tantomeno il potere contrattuale o l’esperienza nel campo della cyber security. Ecco perché le PMI sono le vittime preferenziali degli attacchi supply chain: attaccare una grande azienda ben protetta richiede un investimento in tempo e denaro non indifferente. Colpire un suo piccolo fornitore è più facile e meno costoso. Anche Sababa Security nell’ultimo anno ha riscontrato un aumento di questi attacchi: circa un incidente su tre dove siamo stati coinvolti, erano attacchi perpetrati tramite la supply chain. Di questi, il 30% aveva come vittime grandi aziende mentre, il restante, PMI».

Per prevenire e potersi difendere da un attacco alla supply chain Sababa Security suggerisce di adottare le seguenti misure: