Cloud Workload Security: Trend Micro si conferma leader

Trend Micro si conferma leader nel mercato della sicurezza per i workload in cloud. Lo dicono i risultati del “Worldwide Cloud Workload Security Market Shares, 2021: Prepare for a Wild Ride”, l’ultimo market share report di IDC dedicato alla Cloud Workload Security.

Negli ultimi due anni, le aziende hanno investito in infrastrutture e servizi cloud per semplificare i processi aziendali, ridurre i costi e creare esperienze innovative per i nuovi clienti. Si sono inoltre rivolte a partner fidati per gestire e mitigare i rischi informatici. Questo ha creato un mercato per la sicurezza dei workload cloud che è aumentato del 36% nel 2021, secondo il market share report di IDC.

Trend Micro Cloud One è stato progettato per questo. Nel momento in cui applicazioni cloud-native critiche per il business aumentano la complessità e ampliano la superficie di attacco, Trend Micro offre agli sviluppatori cloud visibilità sulla cloud security e sullo stato operativo, consente il rilevamento di minacce, rischi e configurazioni errate nelle pipeline open-source e fornisce sicurezza per:

File e storage

Workload e macchine virtuali

Reti cloud e cloud privati virtuali

Applicazioni cloud-native

Come sottolineato in una nota ufficiale alla stampa da Lisa Dolcini, Head of Marketing di Trend Micro Italia: «Secondo il rapporto IDC, l’anno scorso le organizzazioni globali hanno speso 2,2 miliardi di dollari per la sicurezza del cloud e quasi il 18% di queste ha collaborato con noi. La nostra piattaforma all-in-one automatizzata e flessibile offre la semplicità e la protezione che servono per proteggere le iniziative strategiche di trasformazione digitale. Questo impegno nella sicurezza cloud mantiene Trend Micro al top da oltre un decennio».

Secondo i dati di Trend Micro, nel 2021 l’azienda ha registrato una crescita di clienti nel mercato AWS del 53% e questo ha generato un aumento delle entrate del 134% anno su anno. Secondo il report IDC, i ricavi Trend Micro derivati dalla sicurezza dei workload cloud sono stati superiori al secondo e al terzo player del mercato messi insieme.

L’analisi di mercato indipendente ha inoltre rilevato la continua attenzione di Trend Micro al canale e alla vendita attraverso i marketplace.

Come affermato nel report: “Ai clienti piace acquistare la sicurezza cloud proprio come acquistano il cloud, il che significa acquistare sicurezza attraverso i marketplace cloud. Inoltre, l’acquisto tramite un marketplace cloud offre ai clienti trasparenza sulla spesa e consente ai reparti di sicurezza di trasferire il costo della sicurezza ai singoli proprietari delle applicazioni aziendali. È una vittoria per la sicurezza“.