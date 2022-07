Guida ai Terminali POS per la tua attività

Se vuoi avviare una tua attività commerciale e proprio per questo vuoi scoprire qualcosa in più sui POS sei nel posto giusto. In questa guida ti diremo tutte le cose essenziali sui Terminali POS, così potrai prendere le decisioni migliori per la tua attività.

Cosa sono i Terminali POS

Un Terminale POS è un hardware che consente ai clienti di effettuare i pagamenti nei luoghi fisici. Un tempo i Terminali POS si trovavano nel registratore di cassa, adesso con lo sviluppo tecnologico si trovano anche essere smartphone collegati a dei lettori da banco che funzionano da veri e propri terminali. Se vuoi saperne di più in merito clicca su kevin.

Cosa fa un Terminale POS

Un Terminale POS elabora diversi tipi di metodi di pagamento. Ad esempio ultimante è possibile pagare con carte di credito o di debito o prepagate contactless, cioè senza contatto, basterà infatti, avvicinare la carta al terminale e il pagamento sarà effettuato. Naturalmente superato un tetto massimo di importo da pagare è richiesto l’inserimento di un PIN al momento del pagamento per autorizzare la transazione. I pagamenti contactless avvengono anche tramite NFC o app per servizi di pagamento.

I Terminali, inoltre, consentono i pagamenti delle carte di credito o di debito dotate di chip o di banda magnetica, anche se molti circuiti stanno iniziando ad utilizzare sempre meno le carte solo di chip o di banda magnetica senza essere contactless.

Alcuni Terminali POS ti consentono se possiedi un negozio fisico e un negozio online di poter effettuare pagamenti fisici con carta e pagamenti online.

Come scegliere il Terminale giusto per te

Puoi scegliere il Terminale POS giusto per te seguendo questi 3 criteri:

Tipo di affari

Costo

Metodo di pagamento

Tipo di affari

Se hai un negozio fisico prediligi un Terminale POS da banco e non da smartphone, poiché la maggior parte dei terminali moderni hanno un software compatibile con i dispositivi mobile. In questo modo potresti collegare il tuo dispositivo mobile ad un lettore di carte per trasformarlo in un POS portatile.

Costo

Nella scelta del Terminale POS adeguato alle proprie esigenze, bisogna tenere in considerazione il costo. I costi includono il prezzo dell’hardware, il costo dell’abbonamento al software scelto e le spese di commissione per le transazioni. Dunque valuta bene in base al tuo budget quale utilizzare.

Metodo di pagamento

Considera che il tuo Terminale POS deve essere in grado di consentire, come abbiamo già visto, i pagamenti con NFC, carte contactless e carte con chip o banda magnetica. Inoltre, se gestisci un’attività anche online il Terminale POS deve accettare i pagamenti online, magari supportato da un buon gateway di pagamento.

Conclusioni

Vi abbiamo dato tutti gli strumenti essenziali per scegliere il Terminale POS più adatto alle vostre esigenze. Basatevi sui costi che potete permettervi di pagare per la gestione del terminale, sui metodi di pagamento più diffusi tra i vostri clienti e sul tipo di affari di cui vi occupate con la vostra attività commerciale.