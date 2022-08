STACK Infrastructure continua l’espansione a Milano

STACK Infrastructure (“STACK”), il partner per le infrastrutture digitali delle aziende più innovative al mondo e specialista mondiale nello sviluppo e nella gestione di data center, ha annunciato oggi l’apertura del suo terzo data center nel campus di Milano (Siziano). La nuova struttura, costruita in meno di 12 mesi su un terreno acquisito nel 2021, porta la capacità dei data center STACK in Italia a 120.000 metri quadrati (12 ettari/30 acri) e ad oltre 50MW di potenza. La nuova struttura è alimentata al 100% da energia rinnovabile, utilizza diverse caratteristiche di risparmio energetico, tra cui pannelli fotovoltaici e infrastrutture per l’isolamento del calore e ha la prequalifica per la certificazione LEED Gold.

Oltre agli impianti già operativi, STACK possiede più di 100.000 metri quadrati (10 ettari/25 acri) di terreno a Siziano, compreso un nuovo lotto adiacente ai campus esistenti acquisito all’inizio di quest’anno, in grado di supportare oltre 80MW di potenza totale.

Il completamento dell’ultima struttura di Milano rafforza ulteriormente il posizionamento di STACK come leader di mercato in Italia e fa parte della strategia di crescita di STACK nella regione EMEA, che prevede la collaborazione con i principali clienti hyperscale ed enterprise, fornendo soluzioni flessibili e best-in-class per soddisfare le loro esigenze in continua evoluzione.

“Crediamo che il panorama italiano dei data center sia all’inizio di un trend di crescita significativo”, ha dichiarato John Eland, Amministratore Delegato di STACK EMEA. “Il nostro ultimo investimento nella regione è una componente chiave della nostra strategia di espansione nell’area EMEA e rafforza la nostra posizione di partner operativo e di sviluppo di fiducia dei nostri clienti nei mercati più importanti per la loro crescita.”

“Con l’accelerazione della digitalizzazione in Italia, sia nel settore pubblico sia in quello privato, e con il continuo ampliamento della disponibilità di hyperscaler, siamo sempre più consapevoli della crescente necessità di nuova capacità”, ha spiegato Sherif Rizkalla, CEO di STACK EMEA – Italia. “L’apertura della nostra nuova struttura dimostra che STACK ha ancora una volta tratto vantaggio dalle sue solide relazioni locali per fornire rapidamente capacità scalabile e sostenibile ai propri clienti”