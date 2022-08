CyberArk è Leader nel Magic Quadrant for Privileged Access Management 2022 di Gartner

CyberArk, specialista mondiale nell’Identity Security, annuncia di essere stata riconosciuta Leader nel Magic Quadrant for Privileged Access Management 2022 di Gartner 1, posizionandosi al livello più alto sia per l’abilità di esecuzione che per la completezza della vision.

Secondo il report, “I prodotti PAM continuano a essere importanti strumenti di sicurezza, con l’evoluzione della domanda del mercato che ha portato nuova enfasi sul cloud, dalla fornitura SaaS di strumenti PAM, all’ampliamento delle funzionalità per la sicurezza del cloud al loro interno, tra cui la gestione dei secret e il CIEM (Cloud Infrastructure Entitlement Management”.

Sviluppata per aziende dinamiche, CyberArk Identity Security Platform consente l’accesso sicuro a qualsiasi identità, da ogni luogo, alla più ampia varietà di risorse o ambienti. Basata su controlli intelligenti dei privilegi, la piattaforma soddisfa la più vasta gamma di requisiti di sicurezza delle identità, da un unico portale di amministrazione con audit unificato e rilevamento e risposta continui alle minacce. Aiutando i clienti ad abilitare Zero Trust applicando il principio del minimo privilegio, CyberArk continua a innovare le sue soluzioni self-hosted e il portfolio SaaS di gestione degli accessi privilegiati, protezione dei privilegi degli endpoint, gestione dei secret e offerte di sicurezza dei privilegi nel cloud. Di recente, CyberArk ha introdotto nuove offerte di Identity Security che rispondono alle esigenze dei clienti che necessitano di proteggere una gamma sempre più ampia di identità che richiedono accesso privilegiato, elevazione dei privilegi e accesso a un numero esteso di secret. Gli annunci includono CyberArk Secrets Hub, CyberArk Secure Cloud Access e Identity Security Intelligence, uno dei servizi condivisi fondamentali della piattaforma.

“La gestione degli accessi privilegiati deve essere al centro delle strategie di Identity Security per consentire alle aziende di ridurre efficacemente il debito di cybersecurity e portare avanti in modo sicuro ed efficiente le iniziative di business digitale,” ha dichiarato Barak Feldman, Senior Vice President di CyberArk. “Abbiamo costruito un’enorme base clienti, con oltre 7.500 aziende globali che si affidano a CyberArk come partner di lungo termine. Le organizzazioni più importanti del mondo sfruttano le nostre soluzioni estese di gestione degli accessi privilegiati, parte della nostra Identity Security Platform, per proteggere un numero crescente di identità – umane e non – in ambienti ibridi e multi-cloud. Siamo orgogliosi della nostra capacità di fornire costantemente a clienti e partner supporto e formazione, oltre ai modelli di acquisto e implementazione flessibili di cui hanno bisogno per avere successo e maggiore sicurezza”.

CyberArk ha recentemente presentato Privileged Access Manager Self-Hosted versione 12.6, con miglioramenti nella gestione delle credenziali, delle sessioni e nell’analisi delle minacce e CyberArk Endpoint Privilege Manager per Linux.

Gartner Magic Quadrant 2022 for Privileged Access Management è disponibile QUI.