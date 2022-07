SAP NOW 2022, Welcome to Economics Park

Torna in presenza il 20 ottobre SAP NOW, l’evento annuale sull’innovazione di imprese e organizzazioni che SAP Italia dedica alla business community e che vede la partecipazione di migliaia di imprenditori e manager delle più importanti aziende del nostro Paese. Un’edizione che già dalla tagline dell’evento – Welcome to Economics Park – ci introduce in una dimensione in cui trasformazione digitale, competitività e transizione ecologica sono strettamente connesse.

Non a caso la location scelta per realizzare il parco dell’innovazione è Superstudio Maxi, una venue di 10.000 metri quadrati totalmente sostenibile, certificata LEED Gold, che utilizza il 100% di energia rinnovabile, con 2.000 metri quadrati di pannelli solari.

L’evento accoglierà oltre 40 Partner che racconteranno insieme ai loro clienti esperienze e progetti innovativi che afferiscono a sei aree tematiche: Cloud ERP, Human Experience, Digital Supply Chain, Customer Experience, Spend Management e Business Technology Platform.

Lo showfloor ospiterà un grande green stage in cui si terranno tre momenti plenari, quattro green house, tre demo green point e una green vision, sede di presentazioni e Customer Talk di SAP e dei Partner, aree networking naturali, due showcase per esplorare l’azienda intelligente e sostenibile e per concedersi un piacevole momento di divertimento e relax in cui digitale e sostenibilità coesistono.

Non mancheranno ospiti di rilievo, tra cui executive di importanti aziende italiane e internazionali, opinion maker, docenti universitari, rappresentanti di associazioni ed enti.

SAP NOW in sei aree tematiche

Cloud ERP : storie e strumenti per la business innovation e la trasformazione digitale grazie a RISE with SAP e all’ottimizzazione dei processi con Business Process Insight e Process Automation.

: storie e strumenti per la business innovation e la trasformazione digitale grazie a RISE with SAP e all’ottimizzazione dei processi con Business Process Insight e Process Automation. Human Experience : capire di cosa hanno bisogno i dipendenti, come lavorano, cosa li motiva e come coinvolgerli, per mettere le persone al centro della strategia HR.

: capire di cosa hanno bisogno i dipendenti, come lavorano, cosa li motiva e come coinvolgerli, per mettere le persone al centro della strategia HR. Digital Supply Chain : percorsi e soluzioni per la creazione di supply chain resilienti, in grado di sopravvivere ai momenti di crisi, interruzioni e scenari incerti. Ma anche best practice di trasformazione digitale e di integrazione dei processi di business per promuovere pratiche più sostenibili.

: percorsi e soluzioni per la creazione di supply chain resilienti, in grado di sopravvivere ai momenti di crisi, interruzioni e scenari incerti. Ma anche best practice di trasformazione digitale e di integrazione dei processi di business per promuovere pratiche più sostenibili. Customer Experience : con i dati connessi e disponibili in tempo reale per l’ecommerce, il marketing, le vendite e l’assistenza, come potenziare tutte le fasi del customer lifecycle, abilitando al contempo nuovi percorsi di crescita.

: con i dati connessi e disponibili in tempo reale per l’ecommerce, il marketing, le vendite e l’assistenza, come potenziare tutte le fasi del customer lifecycle, abilitando al contempo nuovi percorsi di crescita. Spend Management : strumenti e testimonianze clienti per processi di procurement agili e affidabili. Il valore della business network che rende le catene di approvvigionamento più sostenibili, dalla pianificazione della spesa all’esecuzione della fornitura, alla financial supply chain, e le trasforma da catene frammentate e isolate in reti resilienti e collaborative.

: strumenti e testimonianze clienti per processi di procurement agili e affidabili. Il valore della business network che rende le catene di approvvigionamento più sostenibili, dalla pianificazione della spesa all’esecuzione della fornitura, alla financial supply chain, e le trasforma da catene frammentate e isolate in reti resilienti e collaborative. Business Technology Platform: progetti innovativi realizzati grazie alla SAP Business Technology Platform, che riunisce dati e analisi, intelligenza artificiale, sviluppo di applicazioni, automazione e integrazione in un unico ambiente unificato.

Le iniziative speciali

SAP NOW sarà inoltre anche quest’anno l’occasione in cui verranno assegnati i SAP Quality Awards, premi per clienti e partner che hanno implementato progetti di successo nel corso degli ultimi 12 mesi rispettando rigorosi parametri di qualità.

Anche i giovani talenti saranno al centro di un’iniziativa speciale con un talk moderato dai Young Ambassador di SAP e dei Partner Leader che condivideranno la loro esperienza di inserimento e sviluppo in azienda, e un Young Info Point dove gli studenti potranno ricevere suggerimenti sull’area espositiva, sui tour guidati e approfondire le professionalità valorizzate da SAP e dal suo intero ecosistema.

SAP NOW 2022 vede inoltre la collaborazione di numerosi Partner.

I Partner Leader sono Amazon Web Services (AWS), Engineering Ingegneria Informatica e Techedge.

La lista completa dei partner è disponibile a questo link.