KIOXIA e Aerospike aumentano le prestazioni dei database

KIOXIA Europe GmbH ha annunciato di aver collaborato con Aerospike per potenziare il database Community Edition di Aerospike. Il risultato è stato un aumento del 36% nelle prestazioni delle applicazioni rispetto al software originale senza i miglioramenti di KIOXIA. La fase di test si è svolta su SSD KIOXIA NVMe Storage Class Memory (SCM) della serie FL6, con un miglioramento software sviluppato da KIOXIA.

Il database Aerospike è ottimizzato per il funzionamento su dispositivi flash e SSD e può fornire velocità elevate e bassa latenza su flash.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Paul Jensen, Vice Presidente per Tecnologia e Partner delle infrastrutture presso Aerospike: «Ad Aerospike, riconosciamo il valore delle collaborazioni industriali con aziende come KIOXIA per continuare a migliorare i nostri prodotti. Collaborando con KIOXIA e testando la patch per l’applicazione, abbiamo ottenuto miglioramenti significativi nelle prestazioni del nostro database Community Edition».

Dotati della soluzione SCM di KIOXIA, XL-FLASH, gli SSD della serie FL6 di KIOXIA conformi a PCle 4.0 e NVMe 1.4 colmano il divario tra unità DRAM e basate su TLC. Ciò li rende particolarmente adatti a scenari di utilizzo sensibili alla latenza come strati di cache, suddivisione in tier e registrazione di scrittura. Già in fase di produzione di massa, le unità FL6 a doppia porta offrono elevate prestazioni (60DWPD) e sono disponibili in tagli di memoria fino a 3.200 GB.

Come concluso da Paul Rowan, Vice Presidente di Marketing e Progettazione SSD presso KIOXIA Europe GmbH: «Gli sviluppi di KIOXIA non si limiteranno all’ampio portfolio di prodotti SSD che al momento forniamo ai data center. Ci impegniamo anche a guidare lo sviluppo di soluzioni innovative per migliorare la latenza di archiviazione e le prestazioni delle applicazioni. Grazie alla stretta collaborazione con Aerospike, abbiamo realizzato pienamente il potenziale dei nostri nuovi SSD SCM della serie FL6 a bassa latenza, colmando il divario di prestazioni tra le memorie volatili esistenti e NAND flash tramite la nostra soluzione XL-FLASH».