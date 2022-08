Indra rinnova il suo certificato di qualità globale ed estende la sua copertura a 50 società del Gruppo in 16 Paesi

Indra, una delle principali società di consulenza e tecnologia a livello mondiale, è stata riconosciuta da AENOR come azienda il cui Sistema di Gestione della Qualità è conforme ai principi, ai processi e alle best practice stabiliti dalla norma internazionale ISO 9001, il modello più diffuso nelle relazioni clienti/fornitori a livello nazionale e internazionale.

La ISO 9001 si è affermata come standard de facto in questo tipo di scambi commerciali in molti settori e consente alle aziende di dimostrare la loro capacità di soddisfare le esigenze dei clienti. Tra i vantaggi dell’implementazione di un Sistema di Gestione per la Qualità conforme alla norma ISO 9001 vi sono il miglioramento dei processi e la riduzione dei costi – anche monetari – associati alla cosiddetta “non qualità”, il maggior coinvolgimento dei professionisti in un lavoro ben fatto e la soddisfazione dei clienti, nonché la trasmissione senza soluzione di continuità dell’impegno per la qualità a tutti gli stakeholder, come dipendenti, clienti, fornitori e azionisti.

Quest’anno, Indra ha esteso la portata della sua certificazione ISO 9001 globale con l’incorporazione di nuove filiali nel suo Sistema di Gestione della Qualità, come le società negli Stati Uniti e nel Regno Unito, nonché alcune società in Spagna. Questa certificazione copre attualmente un totale di 50 società del gruppo Indra in 16 Paesi.

Grazie al successo della sua diffusione a livello mondiale, il Sistema di Gestione della Qualità di Indra è pienamente implementato in Argentina, Australia, Brasile, Cile, Colombia, Spagna, Stati Uniti, Filippine, Italia, Messico, Panama, Perù, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca e Uruguay. Indra dispone di un sistema unico, omogeneo e integrato che garantisce un adeguato livello di qualità in ciascuno dei progetti e delle operazioni che sviluppa, nonché il miglior adattamento e la migliore risposta alle aspettative dei clienti, in particolare quelle delle grandi aziende con operazioni globali.

L’AENOR, il principale ente di certificazione in Spagna, sottolinea che “il Sistema di Gestione della Qualità, nell’ambito dello standard, dimostra un altissimo grado di implementazione nell’organizzazione, con tutto il personale coinvolto nei compiti assegnati, nonché un alto grado di impegno nei loro confronti. Come negli anni precedenti, si può notare l’elevato grado di maturità del sistema di gestione, che incorpora numerosi miglioramenti e strumenti per una maggiore efficacia ed efficienza dei processi”.

Tra i punti di forza di Indra riconosciuti da AENOR in base alla norma ISO 9001 ci sono “la metodologia e il rigore applicati nella progettazione e nello sviluppo dei progetti, il sistema implementato per il monitoraggio e la misurazione dei progetti e la partecipazione dei clienti e del team tecnico ai processi di progettazione e sviluppo”.