Rubrik è stata nominata leader nel Gartner Magic Quadrant 2022 per Enterprise Backup and Recovery Software Solutions

Rubrik, l’azienda di Zero Trust Data Security, ha annunciato che Gartner l’ha nominata leader nel Magic Quadrant 2022 per Enterprise Backup and Recovery Software Solutions. Rubrik si è inoltre aggiudicata, per il terzo anno consecutivo, il punteggio più elevato in termini di completezza della visione. La valutazione si è basata su criteri specifici di analisi della completezza complessiva della visione e della capacità di esecuzione dell’azienda. Secondo il report, “I fornitori leader nel settore hanno creato funzionalità che consentono di rilevare il ransomware attraverso il monitoraggio delle anomalie comportamentali dei dati protetti e l’aggiunta del rilevamento malware, frutto della collaborazione con fornitori di soluzioni di sicurezza o dello sviluppo di queste funzionalità interne.”

Rubrik continua ad avere un ruolo innovativo nella Zero Trust Data Security e di recente ha annunciato Rubrik Security Cloud, che protegge i dati dei clienti nell’azienda, nel cloud e nelle applicazioni SaaS. Grazie a tre funzionalità uniche di resilienza, osservabilità e recupero dei dati, Rubrik Security Cloud utilizza il machine learning per proteggere automaticamente i dati dagli attacchi informatici, monitorare continuamente i rischi ed eseguire il ripristino rapido di dati e applicazioni. L’azienda conta attualmente più di 2.500 dipendenti in 18 Paesi che supportano i clienti di vari settori in tutto il mondo. Rubrik è stata anche inserita nell’elenco Forbes Cloud delle 100 migliori aziende di cloud privato a livello mondiale nel 2021, 2020 e 2019, ed è stata recentemente nominata Hot Company in Data Security ai Global InfoSec Awards 2022.

Come affermato da Gartner, “La protezione degli ambienti ibridi, SaaS e multicloud, la preparazione per gli attacchi ransomware e la necessità di semplificare il backup e la gestione dei dati stanno obbligando i responsabili dell’infrastruttura e delle operazioni a ridefinire la propria infrastruttura di backup e a esplorare altre soluzioni.”

“La nostra economia e le nostre vite digitali sono sotto attacco: il ransomware cresce ogni giorno in termini di frequenza e sofisticatezza. Per le aziende, la sicurezza dei dati è ormai indispensabile se vogliono evitare interruzioni dell’attività in caso di compromissione dei dati”, ha dichiarato Bipul Sinha, CEO e co-fondatore di Rubrik. “La nostra missione è proteggere i dati a livello mondiale e fornire resilienza aziendale a ogni cliente. Con Rubrik, le aziende possono ripristinare rapidamente dati e applicazioni, mantenendo l’operatività del business a fronte di qualsiasi tipo di attacco informatico”.

Frutto di una ricerca rigorosa e fattuale condotta in mercati specifici, i report Magic Quadrant forniscono una visione completa delle posizioni dei fornitori in mercati caratterizzati da una crescita elevata e da una netta differenziazione delle aziende. I fornitori sono posizionati in quattro quadranti: Leader, Sfidanti, Visionari e Attori di nicchia. La ricerca consente di sfruttare al massimo le analisi di mercato in linea con le specifiche esigenze aziendali e tecnologiche.

Visualizza una copia gratuita del report Magic Quadrant QUI.