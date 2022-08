Diagramma di Ishikawa: ora i problemi si risolvono con la tecnologia

Un grande progetto nasce sempre da una grande idea. Ma da dove nascono le idee nelle aziende? Spesso dalle sessioni di brainstorming, dove un gruppo di dipendenti si siede attorno ad un tavolo e lascia fluire in maniera libera e senza filtri ogni intuizione o spunto da cui sviluppare una certa idea. Oggi il lavoro avviene in maniera distribuita e la collaborazione si è trasformata spostandosi online: ecco perchè servono strumenti come Wondershare EdrawMind, un software specifico che permette la collaborazione in tempo reale permettendo di creare presentazioni di mappe mentali, diagrammi di flusso, diagrammi di Gantt o creare diagrammi di Ishikawa condivisi dai membri del team che si connettono alla soluzione da casa, dall’ufficio o dovunque si trovino. Con EdrawMind tutto è semplice: basta immettere gli argomenti principali all’interno di una mappa mentale, aggiungere colori e immagini e trasformare il tutto in una presentazione dinamica.

Il Diagramma di Ishikawa

Strumento principe di questo modo di lavorare è il Diagramma di Ishikawa o Diagramma a Spina di Pesce, utilizzato per identificare le cause di un effetto o di un problema, rilevare le parti difettose di una procedura e condurre analisi multi-variabili. Questo diagramma rappresenta quindi i potenziali problemi entro un sistema o un’organizzazione così da identificare visivamente la causa fondamentale di una certa difficoltà.

Il diagramma di Ishikawa viene utilizzato per incoraggiare la creatività per mezzo del brainstorming; aiutare a mettere a fuoco il cuore delle conversazioni durante lo scambio di idee; fornire una rappresentazione visiva dei problemi e delle potenziali categorie causali e per esplorare diverse categorie causali così da superare eventuali blocchi operativi e procedurali. Questo tipo di Diagramma, detto anche “causa – effetto” può essere usato per diversi scopi e serve proprio per identificare in maniera efficace le cause alla base di un problema, raccogliendo idee per sviluppare soluzioni efficaci, favorendo anche la collaborazione tra i diversi team. La rappresentazione grafica del problema che divide le principali cause in sotto-cause permette inoltre di sviscerare ogni problematica in maniera approfondita.

Passare alla concretezza com EdrawMind

Per fare tutto questo la soluzione migliore è l’utilizzo di un software di diagrammazione come EdrawMind anzichè progettare tutto a mano, in modo da risparmiare tempo ed energia. Prima di iniziare è importante consultare e studiare un esempio di Diagramma di Ishikawa già esistente coinvolgendo quante più persone possibile e raccogliendo spunti e consigli.

Alcuni esempi di diagramma di Ishikawa sono disponibili per il download gratuito e sono completamente modificabili e esportabili in diversi formati.

In linea generale possiamo dire che graficamente il Diagramma di Ishikawa colloca il problema nella parte superiore mentre le cause sono inserite sullo scheletro.

Come creare un Diagramma di Ishikawa con EdrawMind

1: Avviate EdrawMind.

2: Selezionate [Nuovo]>[Gestione]>[Diagramma Causa-Effetto]

3: Selezionate un modello di Diagramma di Ishikawa per personalizzarlo. In alternativa, cliccate su [+] per creare un diagramma da zero.

4: Al termine, potrete esportare il Diagramma di Ishikawa sotto forma di Grafica, documento PDF, documento Microsoft Office editabile, SVG o file Visio (VSDX).

5: Potrete anche condividere il Diagramma di Ishikawa con altre persone tramite social media o sul vostro sito web.

Programmi Migliori per Creare Diagramma di Ishikawa

Tra i programmi migliori per creare il Diagramma di Ishikawa troviamo il già citato Wondershare EdrawMind, che fornisce tanti tipi di diagrammi. Il software è molto semplice ed adatto ad ogni tipo di utente, sai in ambito scolastico che lavorativo.

Tra le caratteristiche di EdrawMind:

1. Permette di creare diagrammi e mappe online anche gratuitamente.

2. Offre una versione per computer, comprendente funzioni aggiuntive.

3. Ampia gamma di colori, temi, strumenti di brainstorming e opzioni per stilizzare i rami dei diagrammi.

4. Permette di creare presentazioni e diagrammi di Gantt.

5. Offre supporto multilingua.

Questo creatore di Diagramma di Ishikawa è parte integrante della suite software Edraw. È uno strumento versatile, compatibile con Windows, Mac, iOS e servizi Cloud.