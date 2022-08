Intelligent Compliance Platform: da Proofpoint un modo più intelligente di assicurarsi la conformità

Proofpoint, player nel settore della cybersecurity e della compliance, lancia la sua Intelligent Compliance Platform: una piattaforma che offre alle organizzazioni moderne tutele per la conformità normativa e semplifica le pratiche di protezione legale. La piattaforma sfrutta il motore di machine learning proprietario di Proofpoint per fornire ai responsabili aziendali funzionalità di raccolta, classificazione, rilevamento, prevenzione, ricerca, eDiscovery, supervisione e analisi predittive di nuova generazione, in grado di soddisfare i complessi obblighi di compliance e information governance.

La tecnologia AI e di machine learning di Proofpoint trasforma il mondo della compliance moderna, migliorandone efficacia ed efficienza attraverso l’automazione. La piattaforma consente controlli intuitivi della conformità, del rischio interno e della gestione dei dati per classificare e prevedere i rischi in un’ampia gamma di attività legate a canali digitali di comunicazione, file, e-mail ed endpoint. Ciò consente ai team Compliance, IT, Information Management e Legal di ottenere visibilità e accesso alle informazioni in modo più fedele e contestualizzato a volumi crescenti di dati aziendali, rilevando e prevenendo rischi aziendali e normativi in tempo reale.

“Sappiamo perfettamente che oggi le organizzazioni sono sommerse da volumi di dati in crescita, incredibilmente difficili da gestire. Per il personale legale e di conformità, ciò significa dover cercare ed esaminare manualmente petabyte di messaggi o file provenienti da code di revisione per la conformità normativa, la supervisione o le indagini,” spiega Kevin Leusing, Senior Vice President e General Manager, Compliance di Proofpoint. “La nuova Intelligent Compliance Platform migliora notevolmente il rilevamento di comunicazioni e contenuti non conformi, individuando rapidamente i rischi insider supervisionati.”

La nuova Intelligent Compliance Platform sfrutta diverse avanzate soluzioni firmate Proofpoint:

· Proofpoint Capture: Modernizza la raccolta dei dati dalle più diffuse piattaforme di collaborazione di comunicazione.

· Proofpoint Patrol: Garantisce la piena conformità e la protezione della reputazione degli account dei dipendenti sui social media, monitorando, correggendo e segnalando violazioni delle policy su larga scala con classificatori intelligenti, flussi di lavoro automatizzati e report intuitivi.

· Proofpoint Track: Fornisce visibilità completa sul flusso di acquisizione, per garantire che le comunicazioni raccolte siano ricevute dai servizi downstream, quali repository e strumenti di supervisione.

· Proofpoint Archive: Semplifica archiviazione, ricerca, legal discovery, supervisione e accesso ai dati da parte degli utenti grazie a un archivio cloud-first che fornisce un repository centrale sicuro e scalabile.

· Proofpoint Discover: Semplifica eDiscovery e case management grazie a ricerca integrata ad alte prestazioni, dashboard e visualizzazioni avanzate, esportazione senza costi e funzione di legal hold.

· Proofpoint Supervision: Soddisfa i requisiti di conformità aziendale e normativa supervisionando i dipendenti regolamentati e utilizzando centinaia di scenari di rilevamento avanzati per individuare tempestivamente potenziali rischi di comunicazione.

· Proofpoint Automate: Applica il machine learning più avanzato allo stack di sicurezza e compliance per contribuire a ridurre in modo significativo i falsi positivi nelle attività di raccolta, monitoraggio, ricerca, scoperta e supervisione dei dati.

I clienti esistenti possono sfruttare Proofpoint Intelligent Compliance Platform in due modi. In tema di efficienza, i team legali e di conformità possono ridurre fino all’84% i tempi di revisione dei contenuti delle comunicazioni supervisionate. Per quanto riguarda l’efficacia, l’analisi del sentiment dei dati delle comunicazioni e una serie di modelli di apprendimento automatico consentono di rilevare precocemente eventuali comportamenti scorretti all’interno dell’organizzazione per proteggere i clienti da rischi insider e sanzioni normative.

Tra i vantaggi per i clienti ci sono:

· Raccolta e conservazione unificata dei dati: I clienti possono gestire facilmente i contenuti delle piattaforme di comunicazione, tra cui Microsoft Teams, Zoom, Meta, LinkedIn, Slack, Instagram e Twitter. La raccolta di contenuti basata su API è centralizzata automaticamente con una piattaforma estensibile che accede a tutti i tipi di dati, compresi audio, video e testo. La tracciabilità dei contenuti fornisce un audit trail completo in cui i dati trasferiti vengono riconciliati e analizzati per individuare eventuali anomalie dall’origine alla destinazione.

· Rilevamento automatico del rischio nelle comunicazioni digitali in tempo reale: I clienti possono automatizzare il rilevamento dei trend di comunicazione per individuare la fonte di un rischio insider supervisionato. Inoltre, possono monitorare in modo proattivo i dati sensibili ed essere avvisati in caso di violazioni della compliance.

· Deduplicazione dei flag di supervisione: I team di conformità, IT e legali possono ridurre in modo significativo il tempo dedicato alla revisione dei dati bypassando contenuti già segnalati in precedenza (come nel caso di risposte e inoltri).

· Data Discovery abilitato dall’AI con Case Management: I clienti possono seguire la cronologia dei dati delle comunicazioni in modo interattivo con visualizzazioni avanzate e analisi intelligente dei thread di conversazione, e verificare i contenuti nella visualizzazione nativa della cha