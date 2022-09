Commvault ottiene i punteggi più alti nei tre casi d’uso del report Gartner Critical Capabilities for Enterprise Backup and Recovery Software Solutions 2022

Commvault, azienda globale specializzata in cloud data management, ha ricevuto da Gartner, organizzazione che fornisce informazioni oggettive e fruibili a responsabili aziendali e ai loro team, il punteggio più alto nei tre casi d’uso del report Critical Capabilities 2022: Ambienti Data Center (4,23/5), cloud (4,18/5) e edge (4,22/5).[1]

In particolare, la soluzione Commvault Complete Backup & Recovery ha ottenuto il punteggio più alto in tutti e tre i casi d’uso valutati nella ricerca. Inoltre, l’azienda è stata recentemente nominata anche Leader nel Gartner Magic Quadrant 2022 per le soluzioni software di backup e ripristino aziendali, posizionata per la sua “Capacità di esecuzione” e “Completezza di visione.”[2]

“I clienti hanno bisogno di proteggere i propri dati su più cloud, data center e edge. A nostro avviso Commvault è l’unica soluzione che offre la migliore protezione in tutti questi ambienti. Riteniamo che i punteggi più alti ottenuti in tutti e tre i casi d’uso nel report Gartner Critical Capabilities confermino ulteriormente la validità del nostro prodotto,” ha dichiarato Ranga Rajagopalan, VP of Products di Commvault. “Come Leader nel Magic Quadrant di Gartner, riteniamo che i clienti possano fare affidamento sulla continua innovazione di Commvault per affrontare con successo anche le loro sfide più complesse nella gestione dei dati.”

Aver ricevuto il punteggio più alto nei tre i casi d’uso per tre anni consecutivi conferma l’impegno di Commvault nell’innovazione per la protezione, gestione e sicurezza della più vasta gamma di workload per ambienti on-premise, edge e multi-cloud.

Il software Commvault e le sue soluzioni Metallic SaaS sono in grado di garantire protezione e ripristino dei dati ovunque essi si trovino e in qualsiasi modalità di gestione scelta dal cliente: come software, soluzione SaaS, appliance integrata o tramite uno dei partner dell’ampio ecosistema di Commvault.

Il report 2022 Gartner Critical Capabilities for Enterprise Backup and Recovery Software Solutions è disponibile qui.