LightON Muse, l’Intelligenza Artificiale parla anche francese

Le aziende europee possono interagire direttamente nella propria lingua grazie a un potente strumento di IA in grado di creare, analizzare o sintetizzare testi con sorprendente precisione. Una questione di competitività, ma anche di piena libertà di scelta. Una novità assoluta. Per semplificare, si tratta di algoritmi che riconoscono, predicono e generano testi in un linguaggio naturale, quello che usiamo tutti i giorni. Meglio ancora: basta descrivere il compito da eseguire, e il modello saprà interpretarlo sulla base delle “conoscenze” acquisite durante l’addestramento (Machine Learning). Eppure, i modelli di questo tipo sono stati finora poco usati in Europa, in parte perché sono disponibili quasi esclusivamente in inglese, in parte perché sono molto complessi e costosi da introdurre. Ma questa… è storia vecchia! Oggi, la start-up francese LightOn rivoluziona il mercato, diventando la prima azienda al mondo ad aver addestrato grandi modelli linguistici direttamente in quattro lingue europee oltre all’inglese.

Per metterli a disposizione di tutte le aziende, dalle PMI alle grandi società, ha da poco creato l’API Muse, che è possibile testare gratuitamente.

“Grazie al machine learning, [Muse] è in grado di riconoscere le emozioni nei testi scritti, di generare testi in un linguaggio naturale, di scrivere messaggi personalizzati, di generare sintesi, di analizzare i sentimenti e di capire le intenzioni di una persona.”

Rendere democratico l’accesso ai grandi modelli linguistici VLM-4 in 5 lingue e alle funzionalità di personalizzazione (skills)

Con l’API Muse, LightOn apre questo settore all’avanguardia dell’Intelligenza Artificiale testuale a tutti gli attori europei che, indipendentemente dalle dimensioni e dal settore di attività, abbiano bisogno di rivolgersi al proprio pubblico nella propria lingua.

Attraverso l’API Muse, le imprese avranno accesso ai grandi modelli linguistici VLM-4 in cinque lingue (francese, inglese, tedesco, spagnolo e italiano), oltre che a funzionalità di personalizzazione in grado di “specializzare” il modello per determinati compiti.

Il vantaggio competitivo di questa tecnologia

Una API multilingue

Muse è la prima API ad estendere i modelli di larga scala a un’ampia gamma di lingue: il francese, l’inglese, l’italiano, lo spagnolo e il tedesco, a cui se ne aggiungeranno molte altre (40 lingue da qui al 2023).

Uso intuitivo

L’API è progettata per essere versatile, facile da integrare in tutti i sistemi e utilizzabile da chiunque, ovunque.

Risparmio di tempo ed energia

È il momento di dire addio alle giornate trascorse a rispondere alle email e alle recensioni dei clienti o a scrivere post per risalire tra i risultati di ricerca online! L’API Muse permette di ridurre il dispendio di tempo legato a questi compiti garantendo un salto di produttività, grazie a un livello di automatizzazione controllato da voi: dal semplice suggerimento di contenuto all’automazione totale.

Modelli linguistici altamente potenti

L’API utilizza i VLM-4, che sono in grado di adattare la risposta al contesto, di imparare a eseguire un compito partendo soltanto da pochi esempi o addirittura senza l’aiuto di esempi.

Infinite possibilità di personalizzazione

Garantendo la massima performance dei modelli nell’esecuzione di compiti specifici, gli ingegneri di LightOn sono in grado di adattarli ai bisogni e alle caratteristiche di ogni azienda.

Creare facilmente prodotti e servizi performanti

L’API Muse vi aiuta a rivoluzionare:

L’E-Marketing

· Una SEO altamente performante per generare automaticamente testi a partire da parole chiave popolari, per migliorare la visibilità aziendale;

· Campagne di email marketing e pubblicità che centrano il bersaglio;

· Creazione di contenuti di migliore qualità con minore sforzo.

Il servizio clienti

I clienti sono più soddisfatti, perché possono accedere a un’assistenza in tempo reale tramite Chatbot altamente efficienti. Inoltre, l’introduzione di motori di ricerca personalizzati facilita l’analisi di qualsiasi tipo di dati.

L’Analisi aziendale

La funzionalità “Sentiment Analysis” produce una sintesi affidabile delle recensioni dei clienti per semplificare le decisioni. Le diverse recensioni e valutazioni sono analizzate e classificate.

La Gestione dati

Muse è in grado di sintetizzare documenti ed email per estrarre le informazioni essenziali, permettendo di risparmiare tempo.

LightOn: chi è

La start-up LightOn è stata fondata nel 2016 da un gruppo di ricercatori e ingegneri che hanno voluto intraprendere un progetto originale e ambizioso: usare la luce per elaborare in modo efficiente grandi quantità di dati, in particolare nel campo dell’intelligenza artificiale. Un’iniziativa di successo: nel 2020, LightOn ha lanciato il suo primo coprocessore fotonico.

Nel frattempo, il team si è allargato, ha raccolto dei fondi e si è lanciato in una nuova sfida nel settore emergente dell’IA: creare i primi grandi modelli linguistici per le lingue europee, in particolare il francese.

Oggi, il team è composto da 20 persone, alcuni fra i migliori ingegneri e ricercatori europei nel settore del Machine Learning.