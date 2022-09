Sfida multicloud per NetApp e VMware

NetApp e VMware hanno annunciato l’ampliamento dell’alleanza globale di lunga data nel segno del multicloud. Attraverso soluzioni innovative e iniziative di go-to-market, NetApp e VMware aiutano i clienti a ridurre i costi, la complessità e i rischi legati alla modernizzazione e alla migrazione dei workload proprio negli ambienti multicloud. Inoltre, le aziende possono velocizzare le prestazioni e la fornitura di applicazioni sia nuove che tradizionali e semplificare tutte le operazioni quotidiane grazie alla nuova integrazione tra le infrastrutture di data management tra VMware e NetApp.

La partnership tra NetApp e VMware si basa su un’esperienza condivisa più che ventennale di supporto a circa ventimila clienti comuni. NetApp è inoltre uno dei partner di progettazione strategica dell’offerta attuale e futura di soluzioni VMware relative al cloud, tra cui VMware vSphere, VMware Cloud Foundation e diversi servizi cross-cloud di VMware. Le due aziende aiutano i clienti a gestire, condividere e proteggere efficacemente i loro ambienti ibridi e multicloud, collaborando alla co-ingegnerizzazione “customer-driven” per offrire soluzioni innovative in un panorama tecnologico in continua evoluzione.

Come sottolineato in una nota ufficiale da George Kurian, Chief Executive Officer di NetApp: «Oggi i clienti devono affrontare sfide complesse per ottimizzare gli attuali investimenti nell’IT, tracciando al tempo stesso un percorso finalizzato alla modernizzazione ed alla accelerazione del loro business. Insieme, NetApp e VMware hanno aiutato migliaia di clienti a risolvere le loro sfide relative al multi-cloud gestendo efficacemente i workload aziendali in qualsiasi ambiente. Siamo oggi in grado di soddisfare i clienti in qualsiasi fase della loro transizione verso il cloud, offrendo nuove e potenti soluzioni che aiutano le aziende a ottimizzare i loro data center virtuali, a modernizzare le loro applicazioni e a fornire servizi di gestione dei class workloads aziendali a costi contenuti sul cloud VMware».

Per Raghu Raghuram, Chief Executive Officer di VMware: «È ormai chiaro: il multicloud è il modello su cui faremo affidamento per molti anni a venire. È il modello operativo de facto dell’era digitale, che offre ai clienti la libertà necessaria per creare, distribuire e gestire le applicazioni nel modo più adatto alle loro esigenze aziendali. Insieme, VMware e NetApp offrono alle aziende la flessibilità e la scelta tipiche del multicloud, necessarie per sfruttare il meglio delle innovazioni in qualsiasi ambiente cloud».

NetApp and VMware: la nascita dell’Era Multicloud

L’ondata di nuove applicazioni che alimenta l’era digitale richiede l’utilizzo di un approccio innovativo relativo alla gestione delle infrastrutture di data management e dei workload aziendali. Oggi le organizzazioni si rivolgono al public cloud per semplificare e accelerare le loro iniziative di business, richiedendo loro flessibilità e vastità di scelta. Queste organizzazioni hanno anche bisogno di nuove e integrate piattaforme in grado di gestire sia le applicazioni proprietarie dell’azienda che le novità di mercato, utilizzando in modo efficiente le risorse esistenti.

La rinnovata partnership tra NetApp e VMware affronta queste sfide concentrandosi su tre importanti iniziative guidate dai clienti: