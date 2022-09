Numeri record per Rubrik, che lancia Rubrik Zero Labs

Rubrik ha annunciato di aver superato i 400 milioni di dollari in entrate annuali ricorrenti (ARR) legate al software, con una crescita del 100% YoY. L’azienda ha raggiunto una net dollar retention superiore al 140% grazie alla sua capacità di mantenere i clienti e di estendere i servizi offerti. Oggi, sono oltre 4.500 i clienti – di tutto il mondo e di diversi settori – che si affidano a Rubrik per proteggere i loro dati e mantenere al sicuro le proprie attività, tra cui BMO Financial Group, Citigroup, Estee Lauder, Fiserv, The Home Depot e molti altri.

L’azienda ha inoltre annunciato il lancio di Rubrik Zero Labs, la nuova unità di ricerca sulla cybersecurity dell’azienda, che si occuperà di analizzare il panorama globale delle minacce, effettuare ricerche sulle problematiche emergenti in materia di sicurezza dei dati e fornire alle organizzazioni approfondimenti e best practice per proteggere i propri dati dalle minacce informatiche.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Bipul Sinha, CEO e co-founder di Rubrik: «Non c’è settore, governo o azienda che sia immune dai cyber attacchi. Queste minacce continuano ad aumentare in volume e sofisticazione e hanno il potere di mettere in ginocchio intere organizzazioni. Le organizzazioni di tutto il mondo si affidano a noi perché hanno bisogno di una strategia migliore per proteggere i loro dati, e con Rubrik sono in grado di proteggere meglio il loro business da ogni possibile evento cyber».

Steven Stone alla direzione dei Rubrik Zero Labs

Rubrik ha annunciato inoltre la nomina di Steven Stone alla direzione dei Rubrik Zero Labs. In questo ruolo, guiderà la nuova unità di ricerca per scoprire intrusioni reali, tra cui le violazioni dei dati basate sullo spionaggio e gli attacchi ransomware, per informare i clienti e i partner sui modi migliori per affrontare in modo proattivo i rischi nelle loro operazioni aziendali. Steven Stone vanta oltre 15 anni di esperienza nella threat intelligence con ruoli nell’esercito americano, nella comunità di intelligence e nel settore privato, tra cui Mandiant/FireEye e IBM. Nel suo ruolo più recente, è stato Vice President of Adversary Operations di Mandiant, guidando i team globali responsabili della cybersecurity.

Come concluso dallo stesso Stone: «Dati e insight sono fondamentali per comprendere, rispondere, prevenire e riprendersi dagli attacchi informatici. Gli aspetti relativi ai dati sono ancora tra i meno compresi nel panorama delle minacce, e noi vogliamo colmare questa lacuna. Un Intelligence completa sulle minacce consentirà alle organizzazioni di prendere decisioni informate, in modo da essere preparate ad affrontare una grande varietà di minacce informatiche. Sono entusiasta di prendere la guida della data threat intelligence di Rubrik e di contribuire a fornire preziose informazioni ai nostri clienti e al settore della cybersecurity, in modo da poter essere sempre all’avanguardia nell’evoluzione del panorama delle minacce informatiche».