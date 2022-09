BBVA sceglie Cornerstone per innovare la strategia di formazione

I l gruppo bancario globale BBVA ha scelto le soluzioni Cornerstone per sviluppare e migliorare le strategie di crescita dedicate ai propri dipendenti nonché diversi aspetti della gestione dei talenti, tra cui selezione, valutazione, formazione e mobilità.

Più di dieci anni fa, BBVA ha iniziato un processo di trasformazione digitale che negli ultimi anni, e a seguito della pandemia, ha guadagnato uno slancio significativo. I nuovi ruoli e le nuove competenze necessari a garantire una trasformazione aziendale di successo pongono una sfida importante che richiede una risposta agile dal punto di vista dello sviluppo dei talenti. BBVA ha capito che per adattarsi ai cambiamenti in essere era essenziale accelerare e modernizzare le strategie di formazione del personale. L’azienda ha, quindi, creato diversi progetti innovativi incentrati sul talento, ciascuno con l’obiettivo di fornire ai dipendenti gli strumenti di formazione e sviluppo il più possibile accessibili e personalizzati.

“Le persone sono la spina dorsale di ogni grande azienda”, commenta José María Monge, global head of talent solutions e head of talent and culture South America di BBVA. “Pertanto, investire nella loro formazione e nel loro sviluppo è diventata una priorità. Cornerstone ci ha permesso di creare un ecosistema di strumenti interconnessi, che ci aiutano a trovare, fidelizzare e formare i migliori talenti per la nostra azienda in modo più agile e adatto alle esigenze del momento.”

Alcuni dei progetti di maggior successo di BBVA includono:

Il modello B-token

Questa iniziativa sfrutta la gamification per rendere l’esperienza della piattaforma di online learning più gratificante, interattiva e divertente. I dipendenti sono così incoraggiati a partecipare in modo continuativo ai programmi di formazione e sviluppo e il risultato di questo approccio innovativo è una più intensa attività sulla piattaforma. Gestito tramite la soluzione di e-commerce di Cornerstone, ogni corso ha un determinato numero di B-token, che vengono assegnati ai dipendenti al completamento di ogni ciclo di formazione. Più B-token si accumulano, più opportunità si hanno di accedere a ulteriori corsi di formazione avanzata, tra cui un master.

Considerando che il know-how di un’azienda risiede spesso nei singoli individui, i dipendenti possono guadagnare B-token anche insegnando competenze specifiche ai propri colleghi. Il modello B-token invita i dipendenti con più esperienza a condividere il proprio sapere con gli altri colleghi, promuovendo lo scambio e l’ampliamento delle conoscenze a livello dell’intero Gruppo.

“Il modello B-token consente ai nostri dipendenti di beneficiare di qualsiasi contenuto formativo di loro interesse, sia esso online, virtuale o in presenza. Inoltre, offre grandi vantaggi alla banca perché ci permette di promuovere le azioni legate alla nostra strategia, incentivando l’apprendimento e creando una cultura di crescita e sviluppo”, aggiunge Monge.

Il progetto “The Camp”

The Camp è un’iniziativa creata da BBVA con accesso tramite Cornerstone. È stata concepita per accelerare il reskilling e l’upskilling. Dopo aver identificato 14 competenze strategiche, BBVA ha progettato percorsi formativi con tre livelli di specializzazione. Per promuovere il completamento di questi percorsi, ha poi ideato un’attività di gamification interna creando “The Camp”. Il gioco consiste appunto in una sorta di “campo scuola” in cui ogni corso di formazione diventa una vera e propria spedizione e ogni dipendente è un escursionista, un alpinista in erba o un provetto scalatore, a seconda dei progressi compiuti durante il percorso formativo. Trattandosi di tool collegati, “The Camp” è accessibile tramite la piattaforma Cornerstone.

Feedback e valutazione delle performance

La valutazione delle performance dei dipendenti di BBVA è un processo continuo che culmina con un assessment annuale a 360 gradi. La valutazione incorpora il feedback sulle prestazioni di manager, colleghi, collaboratori e omologhi di altre aree in cui il dipendente ha lavorato. BBVA ha integrato la soluzione di valutazione di Cornerstone con Google Cloud per massimizzare l’efficienza del processo di consolidamento dei dati e analisi dei risultati, supportando anche la calibrazione dei flussi di lavoro e piani di crescita e sviluppo personalizzati.

“In Cornerstone, la nostra più grande soddisfazione è vedere i clienti adottare le nostre soluzioni e creare strategie innovative per coltivare i talenti”, dichiara Marc Altimiras, AVP Cornerstone South. “BBVA ha dimostrato grande spirito di iniziativa e creatività, riuscendo ad adattare i nostri strumenti alle specifiche esigenze dei propri dipendenti. Siamo felici di continuare a rafforzare sempre più la nostra collaborazione con BBVA e supportare l’intero Gruppo nel suo percorso di crescita”