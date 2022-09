La guida definitiva per visitare Milano: Storia, cibo, cultura e molto altro

Se siete alla ricerca di una vacanza che offra cultura, storia, cibo e vini straordinari, oltre a moltissime cose da vedere e da fare, la vostra meta ideale è sicuramente Milano! La seconda città più grande d’Italia è una meraviglia tutta da esplorare, una metropoli affascinante in grado di soddisfare i gusti più diversi.

In questa guida vi forniremo tutte le informazioni più importanti sulle cose da vedere e da fare a Milano, nonché alcuni consigli su dove mangiare e bere per sentirvi dei veri milanesi. Se state pianificando il vostro viaggio o se lo state solo sognando, continuate a leggere per scoprire come approfittare al massimo del vostro soggiorno a Milano!

Cosa fare appena arrivati a Milano

Se arrivate in aereo, probabilmente atterrerete all’aeroporto di Malpensa o all’aeroporto di Linate. Da lì potrete prendere un taxi, una navetta o i mezzi pubblici per raggiungere il centro della città. Se viaggiate in treno, la stazione principale di Milano è Milano Centrale.

Una volta giunti a Milano, la prima cosa da fare è trovare un posto dove lasciare i bagagli. Se non alloggiate in un hotel che offre un deposito bagagli, non preoccupatevi. Ci sono molte opzioni per depositare i bagagli a Milano. In questo modo potrete lasciare le vostre valigie per qualche ora o anche per tutta la notte e partire all’esplorazione della città senza dovervi preoccupare di portarvi dietro i bagagli.

Turismo a Milano: Cosa vedere e fare

A Milano non mancano certo le cose da vedere e da fare, ma tra le attrazioni imperdibili della città vogliamo ricordare:



Il Duomo . Il Duomo è uno dei simboli di Milano. Questa cattedrale gotica ha richiesto quasi sei secoli per essere completata ed è la quinta chiesa più grande del mondo. Palazzo Reale . Il Palazzo Reale fu costruito nel XVI secolo per il duca Francesco Sforza. Oggi ospita diversi musei, gallerie d’arte e la Biblioteca Reale. Teatro alla Scala . Il Teatro alla Scala è uno dei teatri d’opera più famosi al mondo. Se siete interessati ad assistere a uno spettacolo assicuratevi di prenotare i biglietti con largo anticipo.

Mangiare e bere a Milano

Nessun viaggio a Milano può dirsi completo senza aver assaggiato alcune delle straordinarie specialità gastronomiche della città.

Se volete vivere appieno questa esperienza vi consigliamo di sedervi in uno dei suoi numerosi ristoranti per mangiare un piatto di pasta o gustare un pasto completo della tradizione italiana. Non dimenticate di innaffiare il tutto con un bicchiere (o due) di vino, perché in fin dei conti siete in Italia!

Milano è nota per le sue deliziose specialità enogastronomiche, quindi durante la vostra visita non mancate di assaggiare alcune eccellenze locali, come ad esempio:

Ossobuco alla milanese . È un piatto a base di stinchi di vitello brasati in brodo e serviti con risotto alla milanese.

Cotoletta alla milanese . È una cotoletta di vitello impanata e fritta, solitamente servita con patate o insalata.

Bresaola . Si tratta di carne di manzo stagionata e tagliata a fettine sottili che viene spesso servita come antipasto con un filo d’olio d’oliva e succo di limone.

Se desiderate provare qualcosa di dolce vi consigliamo di assaggiate il famoso panettone di Milano. Questo tipo di pane dolce viene tradizionalmente servito nel periodo natalizio, ma è possibile trovarlo tutto l’anno nelle panetterie della città. Se siete alla ricerca di un rapido spuntino, fermatevi in uno dei tanti caffè o prendete un trancio di pizza in una pizzeria.

Se volete vivere Milano come un vero abitante del luogo potete recarvi in uno dei tanti bar o pub della città per un aperitivo. Degusterete una bevanda alcolica, tipicamente servita con degli spuntini leggeri. È il modo perfetto per rilassarsi dopo una lunga giornata di escursioni ed è un’ottima occasione per socializzare con altri turisti. Vi consigliamo di andare in uno dei bar sui tetti panoramici di Milano per godere delle migliori viste sulla città.



Consigli per il vostro soggiorno a Milano

Ora che sapete cosa vedere e fare a Milano, ecco alcuni consigli che vi aiuteranno a sfruttare al meglio il vostro soggiorno:

Se volete ammirare “L’ultima cena” di Leonardo da Vinci acquistate in anticipo il biglietto d’ingresso.

Questo famoso dipinto si trova all’interno della chiesa di Santa Maria delle Grazie, a cui si può accedere solamente con un biglietto a tempo. I biglietti possono essere acquistati online o presso la chiesa stessa, ma vi consigliamo di acquistarli in anticipo per evitare lunghe file.

Quando visitate i siti religiosi vestitevi in modo appropriato.

Quando visitate chiese e altri luoghi di culto assicuratevi di vestirvi in modo sobrio, coprendo le spalle e le ginocchia.

Cercate di imparare alcune semplici frasi in italiano.

Anche se non parlate la lingua in modo fluente, sforzatevi di imparare alcune frasi essenziali che vi permetteranno di comunicare con la gente del posto. Magari durante il vostro soggiorno riuscirete anche a migliorare il vostro italiano.

Per concludere: Fare shopping a Milano

Nessun viaggio a Milano può dirsi completo se non ci si dedica un po’ allo shopping. La città ospita alcune delle migliori case di moda del mondo, perciò è il luogo perfetto per acquistare il vostro nuovo guardaroba. Se siete alla ricerca di capi firmati, recatevi in Via Monte Napoleone o in Via della Spiga.

Se invece siete alla ricerca di qualcosa di meno dispendioso potete dare un’occhiata ai negozi e ai mercati di Brera o dei Navigli. Ecco la nostra guida definitiva per visitare Milano. Ci auguriamo che vi possa essere d’aiuto per pianificare il vostro viaggio in questa città straordinaria.