Personalizzato, flessibile, sostenibile. L’ERP oggi

Tecnostile opera dal 1986 nel mondo dell’edilizia con un approccio “sartoriale” al progetto, nell’ottica di cogliere, sviluppare e concretizzare le aspettative del cliente. Questo le ha permesso, nell’ultimo decennio, un incremento esponenziale della propria attività grazie anche ad una raffinatezza e padronanza di strumenti amministrativi, gestionali, organizzativi e sociali da vera azienda del terzo millennio.

“Le scelte organizzative, dopo una ventina d’anni di attività basate essenzialmente sul subappalto, sono state vincenti perché visionarie per il nostro settore.”

A raccontare lo sviluppo dell’impresa è Cristiano Bertin, direttore amministrativo di Tecnostile di San Martino Buon Albergo in provincia di Verona.

“Iniziamo la riorganizzazione aziendale strutturando l’azienda in modo completamente diverso. Creiamo 5 Business Unit, Hotel, Medical, Office, Home e Bank, autonome ma che attingono a servizi centralizzati. Ogni BU ha un proprio management responsabile dello sviluppo dell’area di business con chiari obiettivi da raggiungere.”

La riorganizzazione porta al raddoppio del fatturato in soli 5 anni con un ulteriore obiettivo di aumento del 50% per l’anno prossimo e in questa fase evolutiva Tecnostile ha compiuto un passo di grande lungimiranza: è diventata società benefit.

“Essere Società Benefit vuol dire evolvere il concetto di azienda, con lo scopo principale di generare un impatto positivo sulla società. Non solo obiettivi legati al fatturato e al profitto, ma anche la volontà di costruire un concreto benessere sociale. Ci siamo dati una missione a lungo termine, il cui risultato principale è la creazione di valore condiviso.” Cristiano Bertin è orgoglioso di questa scelta aziendale che qualifica l’impresa in modo potente rispetto alla concorrenza. Non lo spaventa nemmeno l’impegno che la qualifica di Società Benefit porta con sé, quella del Bilancio Ambientale o Relazione d’Impatto.

L’evoluzione e la precisa personalizzazione dell’ERP Arca EVOLUTION che Tecnostile aveva già in dotazione ha avuto un ruolo chiave nel successo della trasformazione dell’azienda.

Se prima Arca EVOLUTION era essenzialmente un gestionale di contabilità e le commesse venivano gestite da altri software, la necessità era ora diventata quella di sviluppare sinergicamente il gestionale Arca sia per la contabilità, l’amministrazione e la finanza della società ma anche delle singole BU, per la gestione coerente delle commesse all’interno delle specifiche aree di business.

“Con la personalizzazione dell’ERP abbiamo ottenuto il miglioramento della gestione delle commesse. Ad esempio il rinnovato gestionale contabilizza tutte le spese e i ricavi sotto il codice della commessa. Questo consente di essere sempre più accurati e con informazioni e dati ben più leggibili utilizzabili per lo sviluppo del business specifico e dell’azienda. In real time si può oggi controllare l’andamento di una commessa e aggiornare la previsione della sua fine. I costi, i ricavi e la marginalità nascono proprio dal pieno controllo delle singole commesse e la responsabilità delle decisioni conseguenti all’analisi dei dati è in capo ai rispettivi manager delle Business Unit. Per questo dobbiamo avere a disposizione dati chiari e immediatamente leggibili. Abbiamo chiesto a Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia di affinare le possibili estrapolazioni da Arca e abbiamo quindi ottenuto la personalizzazione di tabelle sequel del Data Base di Arca che consentono l’esportazione delle informazioni in svariati formati. Tutto questo sfocia, de facto, in una Business Intelligence articolata.”

In termini cronologici l’ultima evoluzione del Gestionale per Tecnostile è stata l’adozione dell’innovativo modulo Incassa SMART – Crediti commerciali.

“La gestione digitale del credito integrata nell’ERP ha risolto un problema cruciale e ha contribuito a ottimizzare concretamente la gestione anche dal punto di vista finanziario.”

Con l’adozione di Incassa SMART – Crediti Commerciali nel gestionale Arca EVOLUTION è possibile cedere le fatture commerciali a titolo definitivo così da disporre di liquidità immediata senza attendere la scadenza della fattura. Il servizio di riscossione del credito, integralmente digitale, è disponibile direttamente nell’ERP.

Integrata al gestionale, la soluzione permette di sottoporre le richieste di cessione in tutta sicurezza ad un primario intermediario finanziario che collabora con Wolters Kluwer Italia, Finanza.tech.

Finanza.Tech è una Finance Company che si occupa di consulenza finanziaria in modo nuovo, tramite una piattaforma digitale che permette alle aziende di dialogare in ambito finanziario con banche, investitori e altri enti in modo tempestivo, semplice e flessibile.

Con Incassa SMART – Crediti commerciali integrata in Arca EVOLUTION è possibile accedere gratuitamente alla piattaforma di Invoice Trading h24, 7 giorni su 7, incassare anticipatamente i crediti commerciali anche verso la Pubblica Amministrazione, senza attendere la scadenza delle fatture emesse.

“Questo ulteriore sviluppo del nostro Gestionale è semplicemente perfetto per le nostre esigenze. Il monitoraggio della cessione del credito direttamente dall’ERP è un grande vantaggio” conclude Bertin.