Threat prevention con Check Point Horizon

Check Point Software Technologies ha lanciato Check Point Horizon, la suite di soluzioni e servizi per la prevenzione, che combina soluzioni di gestione proattiva per la Managed Prevention and Response (MDR/MPR), Extended Prevention and Response (XDR/XPR) e gli incidenti di sicurezza. Il tutto attraverso un semplice clic e con il supporto dei migliori analisti, esperti di ricerca del settore e dell’innovativa tecnologia AI.

Il panorama delle minacce informatiche non è mai stato così grave. Recentemente, il Mid-Year report di Check Point ha mostrato un aumento globale del 42% dei cyberattacchi con il ransomware che è diventata ora la minaccia numero uno per le aziende. Gli attacchi sono in continuo aumento, mentre i team di sicurezza faticano a bloccare le violazioni prima che sia troppo tardi, a causa di avvisi continui e falsi positivi su più tool dislocati e per via di una visione del vettore d’attacco limitata, che manca di contesto. Il problema è aggravato dalla mancanza di esperienza informatica e dalla costante carenza di competenze.

In questa situazione, è ormai indispensabile che tutte le organizzazioni dispongano di un SOC (Security Operations Center), con capacità di monitoring, response e rilevamento delle minacce, h24 e 7 giorni su 7. Tuttavia, per la maggior parte delle aziende, gestire questo tipo di operazioni è troppo complesso e costoso. Inoltre, l’offerta di SOC finora non è all’altezza della situazione, in quanto il settore si concentra solo sul rilevamento e sulla risposta agli attacchi, piuttosto che sulla loro prevenzione.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Craig Robinson, Research Vice President for Security Services di IDC: «Molte delle soluzioni MDR esistenti oggi sul mercato si occupano semplicemente della detection e della gestione degli incidenti informatici, ma la prevention vera e propria è stata in gran parte assente nel campo dell’MDR, fino ad ora. La strategia di Check Point Horizon di privilegiare la prevenzione è un’aggiunta che cambia le carte in tavola nell’affollato mercato degli MDR».

Come dichiarato da Dan Wiley, Head of Threat Management e Chief Security Advisor di Check Point Software: «L’ingrediente segreto di Horizon sta nella sua combinazione unica di tool di prevention, dei migliori analisti ed esperti di ricerca del settore e dell’innovativa AI. Check Point Horizon è una soluzione unificata per l’intera infrastruttura che migliorerà notevolmente le difese informatiche e preverrà gli attacchi, riducendo al contempo i costi generali e il TCO. La forza di qualsiasi servizio MDR sta nelle persone che lo compongono, e la prevenzione è nel nostro DNA. Con Horizon MDR/MPR, i clienti beneficiano dell’esperienza diretta del nostro team di Incident Response che gestisce più di 3.000 incidenti all’anno. Se non avete le risorse per gestire un solido SOC, h24 e 7 giorni su 7, lo faremo noi per voi».

Check Point Horizon propone un approccio prevention-first per tutte le operazioni di sicurezza, fornendo ai team SOC i tool e i servizi necessari per prevenire gli attacchi in tempo reale con meno risorse. La soluzione include:

Check Point Horizon XDR/XPR aumenta l’efficienza delle operazioni di sicurezza rilevando, analizzando e automatizzando rapidamente le risposte agli attacchi nell’intera infrastruttura IT. Sfruttando le innovative tecnologie AI e le informazioni della big data threat intelligence, aggregate da centinaia di milioni di sensori in tutto il mondo, Horizon XDR/XPR è in grado di identificare le minacce all’interno dell’organizzazione e di prevenirne la diffusione.

Check Point Horizon MDR/MPR è un servizio MDR dedicato alla prevention, affiancato dagli esperti Check Point per garantire un SOC-as-a-Service eccellente. Gli analisti di Check Point monitorano l'intero patrimonio di sicurezza del cliente, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, indipendentemente dai prodotti o dalle soluzioni in uso – con i loro 25 anni di esperienza nell'Incident Response analizzano, correggono e comprendono ciò che sta accadendo, rispondendo per conto del cliente e promuovendo una mentalità di prevenzione durante l'intera fornitura del servizio.

Horizon Events – offre una visibilità completa degli eventi su tutti i prodotti Check Point garantendo monitoring, ricerca e threat hunting. Progettato per gli admin e gli analisti della security per indagare e risolvere tutti gli incidenti di sicurezza, con una soluzione cloud SaaS semplice e intuitiva, fa risparmiare tempo prezioso ed elimina ogni complessità.

Infine, come concluso da Marc Upchurch, Chief Information Security Officer (CISO) del City and County of San Francisco – Department of Public Health: «Essendo un’azienda sanitaria pubblica con risorse limitate, dobbiamo collaborare con un provider di cybersecurity che abbia bassi costi correnti e un buon ROI. L’impegno di Check Point nell’investire nei suoi prodotti e servizi per fornire una soluzione integrata di prevention e una piattaforma di sicurezza consolidata, facile da gestire, è visibile nei risultati che otteniamo nel nostro ambiente. Il nostro piccolo team, combinato con Horizon MDR/MPR, ci permette di allineare i nostri obiettivi di cybersecurity con le iniziative di sicurezza dei pazienti, per fornire servizi senza interruzioni ogni giorno, tutto l’anno, alle persone che vivono e visitano la nostra meravigliosa città».