F5 NGINX presenta l’evoluzione di NGINX Controller: F5 NGINX Management Suite 1.0

Il portfolio di F5 NGINX si arricchisce di F5 NGINX Management Suite 1.0. La nuova soluzione offre visibilità e controllo olistico delle istanze NGINX, dei servizi di delivery delle applicazioni, dei workflow di gestione delle API e delle soluzioni di sicurezza, ottimizzando e semplificando le operazioni.

Le caratteristiche principali della soluzione includono:

Scalabilità – Per scalare in maniera intelligente istanze e servizi NGINX con controlli di policy globali utilizzando l’automazione CI/CD per guidare i flussi di lavoro, la configurazione e il provisioning dei servizi e la gestione multi-cloud.

– Per scalare in maniera intelligente istanze e servizi NGINX con controlli di policy globali utilizzando l’automazione CI/CD per guidare i flussi di lavoro, la configurazione e il provisioning dei servizi e la gestione multi-cloud. Insight – Per ottimizzare le decisioni di business, la risoluzione dei problemi e gli SLA con una visibilità uniforme su istanze NGINX, app, API e sicurezza.

– Per ottimizzare le decisioni di business, la risoluzione dei problemi e gli SLA con una visibilità uniforme su istanze NGINX, app, API e sicurezza. Governance – Per offrire ai team che supportano applicazioni e API flussi di lavoro self-service, single sign-on (SSO) e controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC), assicurando al contempo la conformità agli standard organizzativi e di settore.

– Per offrire ai team che supportano applicazioni e API flussi di lavoro self-service, single sign-on (SSO) e controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC), assicurando al contempo la conformità agli standard organizzativi e di settore. Sicurezza – Per realizzare il livello di sicurezza richiesto dalle aziende con strumenti che consentono una visibilità completa e il controllo delle policy sull’intero ambiente NGINX.

F5 NGINX Management Suite rappresenta l’evoluzione di NGINX Controller, la piattaforma di gestione centralizzata presentata nel 2017. In seguito all’acquisizione di NGINX da parte di F5 nel 2019, la tecnologia si è sviluppata fino a diventare una suite di moduli costruita su una piattaforma comune e dal deployment semplice, in grado di scalare i futuri use case e supportare anche gli ambienti più complessi dei clienti.

“Le organizzazioni si stanno velocemente spostando verso architetture di microservizi API-first e Kubernetes, e per questo gli Application Delivery Controller (ADC) e la gestione classica delle API sono diventati meno rilevanti per i team DevOps”, ha dichiarato Jenn Gile, Head of Product Marketing di NGINX. “Le aziende si affidano a NGINX per ogni esigenza, dal content caching al bilanciamento del carico, dalla distribuzione delle API a Kubernetes Ingress. Tuttavia, come la maggior parte dei software, una singola istanza NGINX è facile da gestire manualmente, ma il controllo e la gestione di molte può essere tedioso quanto complesso. F5 NGINX Management Suite è stata creata appositamente per rendere la gestione dell’offerta NGINX dei clienti un piacere anziché un lavoro di routine, fornendo una visibilità olistica e il controllo delle istanze, dei servizi di application delivery, dei flussi di lavoro di gestione delle API e delle soluzioni di sicurezza”.