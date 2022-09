Sbloccare iPhone senza codice: come fare, anche quando a bordo c’è il nuovo iOS 16

“iOS 16: quando esce?”. Dopo che abbiamo sentito ripetere e abbiamo posto noi stessi questa domanda per mesi è ora ufficiale che il nuovo sistema operativo iPhone è disponibile per tutti. Non resta quindi che aggiornare i nostri melafonini per sfruttare appieno tutte le nuove funzioni di iOS16.

Come da tradizione Apple, il nuovo aggiornamento iOS è stato rilasciato poco dopo l’annuncio dei nuovi iPhone 14 di modo che i nuovi modelli possano già essere acquistati con il sistema operativo a bordo. Il nuovo sistema operativo sarà però disponibile per tutti gli iPhone a partire da iPhone 8: gli iPhone 6,7 e i SE di prima generazione non saranno perciò compatibili.

Al centro di iOS 16 uscita c’è la user experience: l’obiettivo è quello di rendere più fluida e customizzata l’esperienza dell’utente.

Le principali novità

Il nuovo aggiornamento iOS porta con sé tante novità, a partire da una schermata di sblocco completamente rinnovata sia dal punto di vista grafico che di personalizzazione, senza sottovalutare il miglioramento e l’introduzione di nuove funzioni già presenti nei vecchi sistemi operativi, come ad esempio l’individuazione automatica di immagini e contatti duplicati o la possibilità di scontornare persone, oggetti o animali di una foto con un solo semplice tocco.

A proposito della schermata di blocco, diventa ora possibile modificarne i contenuti, cambiare i font, le dimensioni e anche il colore. Lo stesso discorso si applica anche all’orologio e ai widget che portano in prima pagina foto, numeri e altro. Novità rilevante: le notifiche sono visualizzate nella parte inferiore dello schermo così da non coprire i contenuti prescelti e possono essere visualizzate sotto forma di elenco, raccolta o conteggio.

Grazie alla modalità Focus sarà inoltre possibile cambiare i contenuti del telefono a seconda del momento.

Il nuovo sistema operativo Apple iOS 16 rivoluziona anche il mondo dei messaggi: gli utenti possono modificare il testo già inviato, annullare un invio o contrassegnare i messaggi come ‘non letti’. Altro elemento degno di nota: con iOS 16 la percentuale della batteria riappare sullo schermo del dispositivo.

Sbloccare iPhone senza codice? Si può

Anche con il nuovo iOS 16, ma indipendentemente dalla versione di sistema operativo a bordo del nostro melafonino, è possibile avere bisogno di sbloccare iPhone senza codice.

Con PassFab iPhone Unlocker sbloccare iPhone senza codice è possibile, e anzi è un vero e proprio gioco da ragazzi.

PassFab iPhone Unlocker è un software, compatibile anche con iOS 16, che permette di ripristinare l’accesso ad iPhone in pochi semplici passaggi rispettando la tua privacy e non toccando i tuoi dati.

Ci sono tre modi per sbloccare iPhone senza codice con PassFab iPhone Unlocker, a seconda dal codice che ti impedisce di entrare.

Per iniziare

Per sbloccare IPhone senza codice, la prima cosa da fare è andare sulla pagina ufficiale di PassFab iPhone Unlocker e scaricare il software, installarlo e poi scegliere la modalità.

Ecco i passaggi per sbloccare lo schermo.

PARTE 1: Come sbloccare il blocco dello schermo

Avvia PassFab iPhone Unlocker: vedrai quattro caratteristiche chiave dall’interfaccia principale. Per iniziare, fai clic su “Inizia” da esso, quindi vai al passaggio successivo. Collega il tuo iDevice al computer: ora dovresti connettere il tuo iPhone o iPad al computer su cui è in esecuzione PassFab iPhone Unlocker e fare clic sul pulsante “Avanti”. Scarica e salva il pacchetto firmware: scegli il percorso di salvataggio del file e fai clic sul pulsante “Download” per scaricare il pacchetto firmware. Attendi solo qualche minuto e controlla che la tua connessione di rete sia ben preparata. Rimuove correttamente il passcode della schermata di blocco: dopo il download, fare clic sul pulsante “Avvia rimozione” per rimuovere il passcode. Successivamente, puoi aprire il tuo dispositivo senza passcode, impostare un nuovo passcode o Touch ID, Face ID per esso.

PARTE 2: Come sbloccare l’ID Apple

Avvia PassFab iPhone Unlocker: basta aprire questo software e scegliere la modalità “Sblocca ID Apple”. Collega il tuo dispositivo al computer: ora devi collegare il tuo iPhone o iPad al computer su cui è installato PassFab iPhone Unlocker. Bypassa l’ID Apple e l’account iCloud: dopo aver eseguito correttamente la connessione, fai clic sul pulsante “Inizia Rimuovi” per sbloccare il tuo ID Apple o account iCloud correlato al tuo iPhone o iPad.

Opzione 1. Se Trova il mio iPhone è disabilitato

Se Trova il mio iPhone è disattivato sul dispositivo iOS, PassFab iPhone Unlocker sta per sbloccare immediatamente l’ID Apple una volta rilevato. Tieni presente che tutti i dispositivi sono supportati e i tuoi dati non andranno persi in questa opzione. Devi attendere un po’ di tempo per sbloccare il tuo ID Apple e l’account iCloud è stato rimosso dal tuo dispositivo. Ora puoi accedere con il nuovo ID Apple e goderti tutte le funzionalità.

Opzione 2. Se Trova il mio iPhone è abilitato

Per rimuovere l’ID Apple, assicurati che:

Hai già impostato un passcode per lo schermo. In caso contrario, PassFab iPhone Unlocker non potrebbe rimuovere l’ID Apple dal tuo dispositivo. Hai attivato l’autenticazione a due fattori. In caso contrario, il tuo dispositivo non è supportato.

Quindi scarica il firmware corrispondente e attendi qualche istante: il tuo ID Apple verrà rimosso.

PARTE 3: Come bypassare il passcode dello schermo

Avvia PassFab iPhone Unlocker: apri questo software, fai clic su “Rimuovi Screen Time Passcode” per iniziare. Collega il tuo dispositivo al computer con un cavo USB. Rimuove il codice del tempo di utilizzo: innanzitutto, fai clic sul pulsante “Avvia rimozione” sull’interfaccia. Quindi, attendi il processo di rimozione. Ci vorrà un po’. Infine, il passcode del tempo di utilizzo sul tuo dispositivo viene rimosso correttamente. Devi configurare il tuo dispositivo seguendo le istruzioni sullo schermo.

PARTE 4: Come bypassare MDM

Avvia PassFab iPhone Unlocker e seleziona “Bypassa MDM”.