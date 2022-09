Quali sono le professioni del futuro?

Molto spesso, quasi con toni apocalittici, vengono predette crisi lavorative che coinvolgono una volta una, una volta l’altra generazione. Certo, possono effettivamente esserci momenti complicati in determinati settori, ma conviene sempre dare uno sguardo a quelle che sono le innovazioni tecnologiche che possono favorire l’impiego di nuove professionalità o professioni del futuro.

Ma qual è il lavoro che sognano i ragazzi neodiplomati o neolaureati? Spesso si sente parlare di Youtuber, Influencer, qualcuno desidera diventare una casino star e altri vogliono semplicemente apparire sul Web e cercare in qualche modo di diventare famosi e di conseguenza ricchi. Ma non è affatto così semplice, almeno non come viene dipinto il più delle volte. Ci vuole passione, certo, ma anche studio, dedizione e lavoro per poter primeggiare in una delle nuove professioni del domani. Vediamo intanto dove poter trovare ottimi sbocchi lavorativi, prima che venga arricchito ancora il mercato del lavoro con la richiesta di nuove figure.

La programmazione offre molti sbocchi

Saper programmare, al giorno d’oggi, è decisamente un vantaggio. Essere un programmatore significa saper sviluppare nuove applicazioni che possono favorire la popolazione mondiale oppure creare nuovi programmi che aiuteranno una determinata categoria di lavoratori a migliorare sul campo e ad essere più efficienti con uno sforzo decisamente ridotto.

Ma la programmazione non si ferma qui. Attraverso lo sviluppo di complessi algoritmi sarà possibile determinare le tendenze di acquisto di una popolazione target, oppure valutare quali siano i titoli che potranno essere visti prossimamente da una piattaforma di streaming video. Insomma, se non vi piace molto la fase di socializzazione, almeno sul lavoro, e adorate smanettare al computer, magari da casa, la programmazione potrebbe fare al caso vostro e fruttare anche un discreto gruzzolo.

Grafica e Design

I grafici e i designer sono visti un po’ come gli architetti del Web. Mentre il programmatore fa il cosiddetto lavoro sporco, un grafico rende tutto a misura d’utente, cercando di conquistare nuovi clienti attraverso dei colori accattivanti e una fruibilità del sito che renda l’esperienza di navigazione decisamente piacevole.

Essere un grafico o un designer offre naturalmente molti spunti. Dai videogiochi come Halo, che hanno bisogno di qualcuno che disegni i personaggi e le ambientazioni, ai loghi per le aziende che vogliono farsi riconoscere non solo sul Web, fino alla progettazione di automobili o utensili per la casa. Potreste iniziare con la progettazione proprio della vostra pagina Web, dalla quale offrire i vostri servizi!

Social Media Manager

Pensate davvero che i più noti influencer del mondo, gli sportivi e i personaggi più famosi (salvo qualche eccezione) gestiscano i loro profili Instagram, Twitter e tanto altro ancora? E quando avrebbero mai il tempo di vivere la loro vita?

No, c’è qualcuno che fa il “lavoro sporco” per loro. Certo, le indicazioni non mancano e il Social Media Manager dovrà seguire le linee guida che il personaggio di Hollywood in questione gli ha commissionato, ma sceglierà la strategia migliore per garantire al VIP di turno visibilità. D’altronde, essere al centro dell’attenzione significa ottenere contratti più prestigiosi e di conseguenza aumentare il proprio capitale. Valutate bene i vostri clienti e il compenso che vorrete chiedere loro!