Liferay all’IIA Italian Insurtech Summit

Liferay, multinazionale specializzata nella creazione di esperienze digitali ricche e integrate tra web, mobile e dispositivi connessi, sarà all’evento IIA Italian Insurtech Summit, una tre giorni dedicata all’innovazione digitale nell’industria assicurativa che si terrà dal 21 al 23 settembre 2022 – oltre 150 interventi gratuiti in streaming e l’ultimo giorno in presenza.

Liferay sarà sponsor dell’evento e presenterà le proprie soluzioni di digital insurance volte a mettere clienti, agenti e dipendenti al centro dell’esperienza. Liferay è da sempre impegnata nel settore insurance e affianca costantemente le compagnie assicurative nel loro percorso volto ad aumentare la propria efficienza e offrire customer journey ottimizzati.

In particolare, il giorno 21 settembre Matteo Mangiacavalli, Senior Account Executive di Liferay, parteciperà con un proprio speech alla sessione “Technology and Innovation in Insurance: a global perspective from industry leaders” che sarà trasmessa in streaming il giorno 21 Settembre.

L’intervento di Mangiacavalli, intitolato: “Accelerate Customer Experience Transformation in Insurance”, illustrerà trend di settore, fattori chiave e tecnologie del mondo assicurativo cui guardare per accelerare la trasformazione della customer experience, migliorare la competitività e adattarsi sempre più velocemente alle sfide e ai cambiamenti del mercato.