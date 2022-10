Sicurezza degli endpoint: CrowdStrike è da premio

CrowdStrike è stata premiata con il Global Technology Innovation Leadership Award 2022 di Frost & Sullivan per il settore della sicurezza degli endpoint. Frost & Sullivan ha evidenziato CrowdStrike come leader del settore, per aver rapidamente rafforzato la propria posizione nel mercato della sicurezza degli endpoint e per l’aggressiva roadmap tecnologica e strategia aziendale.

Le moderne soluzioni di sicurezza devono essere in grado di proteggere da attacchi di tipo tradizionale di volume crescente, ma anche da minacce sofisticate, mirate ed evasive, che richiedono il rilevamento e la prevenzione in tempo reale senza sacrificare la produttività degli utenti. Le capacità di Endpoint Detection and Response (EDR) di CrowdStrike, leader del settore, fornite dalla piattaforma CrowdStrike Falcon® e alimentate dal CrowdStrike Security Cloud, sono in grado di bloccare le tecniche di attacco emergenti e consentono alle organizzazioni di ottimizzare il ciclo di vita di rilevamento e risposta alle minacce con velocità, scalabilità e precisione. La piattaforma Falcon estende le funzionalità oltre la sicurezza degli endpoint per includere: XDR, sicurezza del cloud, protezione delle identità, protezione dei dati, servizi gestiti, operazioni di sicurezza e IT, threat intelligence e gestione dei log.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Sarah Pavlak, Industry Principal, Security, Frost & Sullivan: «CrowdStrike guida il settore in ambito applicazione dell’intelligenza artificiale/apprendimento automatico (machine learning) alla sicurezza degli endpoint, oltre a fornire una prevenzione senza pari degli attacchi malware e privi di malware, interni o esterni alla rete.

CrowdStrike si basa costantemente su un approccio all’innovazione incentrata sul cliente per guidare la crescita, integrando regolarmente nuovi moduli nell’offerta, per espandere la sua linea di prodotti e incoraggiare le vendite per i propri clienti, aumentare i ricavi e supportare l’espansione del mercato».

Come dichiarato da Michael Sentonas, Chief Technology Officer di CrowdStrike: «CrowdStrike continua a dominare nel settore EDR, estendendo al contempo in modo aggressivo la propria leadership in altri mercati emergenti, tra cui XDR, sicurezza del cloud, protezione delle identità, gestione dei log e altro ancora. Mentre la concorrenza richiede più prodotti, interfacce e agenti per le proprie piattaforme di sicurezza, ciò che distingue CrowdStrike è che noi forniamo ai clienti una protezione leader di settore attraverso una piattaforma unificata basata su un unico agent a basso impatto. Questo garantisce un’esperienza utente semplice, riducendo al minimo il sovraccarico sulle prestazioni».

Frost & Sullivan applica un rigoroso processo analitico che prevede una valutazione dettagliata dei criteri di best practice basata su due livelli: leva tecnologica e impatto sul business. Secondo Frost & Sullivan, CrowdStrike ha raggiunto il più alto tasso di crescita nel settore della sicurezza degli endpoint a livello globale negli ultimi cinque anni, ha una cultura dell’innovazione profondamente radicata che in ultima analisi guida la crescita, ed è orgogliosa di rivoluzionare il mercato con i suoi prodotti di sicurezza.