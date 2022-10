VM Backup: proteggi le tue macchine virtuali Hyper-V e VMware con Altaro VM Backup

Il backup, spesso sottovalutato, è diventato oggi fondamentale per aziende e MSP che si trovano tutti i giorni a dover fronteggiare le conseguenze dei sempre più frequenti attacchi informatici.

Allarme cyber sicurezza

L’ultimo rapporto Clusit (Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica) sottolinea che nel 2020 si sono registrati 2.049 cyber attacchi gravi: un aumento di circa il 10% rispetto all’anno precedente, per una media mensile di 171 attacchi, il valore più alto mai registrato. A preoccupare ulteriormente è il fatto che questi dati sottostimano il problema nella sua interezza perché, come hanno sottolineato gli esperti Clusit, è forte la tendenza da parte delle aziende a mantenere, dove possibile, riservati gli attacchi subiti. In relazione alla tipologia di attacchi, invece: i malware – e in particolare il ransomware – si riconfermano gli strumenti preferiti dei cyber criminali per generare profitti e rappresentano, come nel 2020, il 41% delle tecniche utilizzate.

Diventa quindi intuitivo comprendere come, in uno scenario di questo tipo, avere una moderna strategia di backup, che permetta di recuperare eventuali dati persi o compromessi a seguito di un attacco è di fondamentale importanza per recuperare da subito l’operatività, evitare fermi e poter ripartire in sicurezza.

Macchine Virtuali ancora più a rischio

Un discorso a parte lo meritano anche le aziende che utilizzano la virtualizzazione: il software di backup di macchine virtuali (VM) permette di mantenere l’efficienza operativa anche in caso di attacco. Le macchine virtuali sono infatti particolarmente delicate perché basandosi sul software anziché sull’hardware sono molto più sensibili ai bug rispetto ai server fisici. Consideriamo inoltre che i singoli processi, qualora presentassero un bug, possono arrestarsi in modo anomali e dal momento che le VM eseguono più processi contemporaneamente è comune che il processo che si arresta in modo anomalo trascini altri processi con sé. Il che fa emergere in maniera chiara il fatto che le VM sono a rischio di problemi come la perdita di memoria o errori software.

Il software di backup della VM salva una copia dei file della macchina virtuale che può essere ripristinata se una di queste macchine si guasta o è compromessa, una copia che comprende anche i file di configurazione della VM in modo da poter ripristinare l’intero backup se qualcosa va storto o è necessario ricreare lo stesso ambiente per testare qualcosa.

Ma che caratteristiche deve avere un moderno software di backup VM?

Indubbiamente il software di backup per la protezione delle Virtual Machine migliore è quello che fornisce la protezione più completa per il proprio ambiente virtuale. Vanno inoltre messe in primo piano le esigenze specifiche dell’organizzazione e dell’ambiente virtuale per permettere di riprendersi rapidamente e facilmente da qualsiasi tipo di disastro (come ad esempio guasto hardware, danneggiamento dei dati o attacco ransomware).

La soluzione: Altaro VM Backup

Tra i tanti software di backup di VM la Redazione di LineaEDP.it segnala Altaro VM Backup: un prodotto frutto dell’esperienza di Altaro, azienda del Gruppo Hornetsecurity, (società nata nel 2009 e specializzata in soluzioni di backup per la protezione dei dati aziendali di imprese, organizzazioni, rivenditori It, consulenti e MSP).

Altaro VM Backup risponde alle nuove esigenze di sicurezza del mercato grazie alle sue funzioni di backup, ripristino e replica VM Hyper-V e VMware. Disponibile in versione trial gratuita, la soluzione si contraddistingue per la sua semplicità di implementazione e utilizzo: il primo backup è disponibile in 15 minuti perché non sono necessarie configurazioni complesse ed il software è user friendly. Altaro VM Backup regala inoltre un controllo pieno e estrema scalabilità. Tra i servizi messi a disposizione con Altaro VM Backup troviamo poi funzionalità avanzate e supporto 24 ore 24, 7 giorni su 7 con tempi di risposta alla chiamata telefonica inferiore ai 30 secondi (oltre che con possibilità di chattare o interagire via mail).

Il prezzo della soluzione è competitivo e il sistema di licenza funziona per host (non per socket, CPU o VM).