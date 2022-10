HPC e AI, la ricetta E4 per Aerospace e Defence

Le competenze avanzate sulle tecnologie High Performance Computing (HPC), abbinate a un profondo expertise in tema di intelligenza artificiale (AI), da molti anni consentono a E4 Computer Engineering SpA di partecipare, insieme a partner di livello assoluto, a diversi progetti internazionali di ricerca, permettendole ora di mettere la propria eccellenza tecnologica anche al servizio dei settori Aerospace e Defence.

Il mondo Aerospace e Defence è particolarmente sensibile al tema dell’innovazione, tema al quale vengono destinate ogni anno importanti risorse sia da parte dei singoli governi sia a livello internazionale. In particolare, in ambito tecnologico, supercomputer e HPC rappresentano la base per lo sviluppo sia di applicazioni in aree tradizionali, sia di progetti innovativi che mirano a trasformare un settore in cui la digitalizzazione è una presenza più che consolidata.

Numerosi sono gli impieghi possibili in questo ambito: un esempio concreto è rappresentato dai sistemi di “search and rescue”, in cui HPC e AI possono essere utilizzati congiuntamente per ottimizzare le operazioni di ricerca e soccorso nel caso di incidenti e disastri. Aerei ed elicotteri vengono dotati di sistemi compatti e leggeri in costante connessione con le centrali operative a terra. Diversamente dalle dotazioni di tipo “business”, oltre a prestazioni e affidabilità, l’equipaggiamento di bordo deve garantirne l’operatività anche in condizioni di instabilità del mezzo, esposizione a shock e vibrazioni, oltre a una significativa resistenza agli sbalzi di calore.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Daniele Cremonini, Business Unit Head Aerospace & Defence di E4 Computer Engineering: «Il mercato Aerospace e Defence è certo un banco di prova importante per le tecnologie più avanzate, con la sua ricerca continua delle migliori prestazioni, abbinata a necessità altrettanto importanti di stabilità e resilienza. E4 opera in questo ambito collaborando con realtà private e istituzionali allo sviluppo di applicazioni e progetti che potranno avere impatto concreto sulla vita di ognuno di noi, come ad esempio in tema di ricerca e geolocalizzazione».

L’innovazione continua in ambito aerospaziale porta i suoi effetti non solo sul mercato militare ma riguarda anche da vicino molte applicazioni civili: dal lancio e gestione di satelliti per telecomunicazioni e meteorologia, alla mobilità su strada e non; dalla connettività in aeree remote alla logistica integrata, così come ai servizi di protezione civile – preventivi e di soccorso – con una gestione più rapida e mirata delle emergenze.

E4 Computer Engineering collabora anche al programma EDOCC, per la trasformazione digitale in ambito “Aerospace e Defence” promosso dallo European Defence Fund, Fondo della Comunità Europea, che promuove la cooperazione tra imprese e istituzioni nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie ed equipaggiamenti di difesa all’avanguardia e interoperabili. Il Fondo sostiene progetti competitivi e collaborativi lungo l’intero ciclo di ricerca e sviluppo per un maggiore impatto sulla capacità di difesa europea e sul panorama industriale.