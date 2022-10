Verizon modernizza la rete delle Ambasciate USA

Verizon ha annunciato l’attivazione di un nuovo progetto di Enterprise Infrastructure Solutions (EIS) per modernizzare l’infrastruttura di comunicazione globale e fornire servizi IT ad ambasciate, consolati e a tutte le sedi principali del Dipartimento di Stato statunitense (U. S. DOS) situate in tutto il mondo.

Il contratto, del valore di 1,58 miliardi di dollari per una durata di 10 anni, comprende l’implementazione e la gestione di soluzioni di rete per i territori non nazionali del Dipartimento, in Asia, Africa, Medio Oriente e Sud America.

“Siamo altamente qualificati per fornire al Dipartimento di Stato soluzioni efficaci, adatte alle specifiche esigenze di rafforzamento e gestione della sua rete globale – ha dichiarato Maggie Hallbach, Senior Vice President, Public Sector di Verizon -. Da oltre trent’anni supportiamo il Dipartimento della Difesa e altri clienti, sia in ambito civile sia nel campo della sicurezza nazionale, con soluzioni per infrastrutture critiche globali e servizi per la comunicazione”.

L’accordo comprende un comprovato approccio gestionale che si avvale del team di esperti Verizon Public Sector e si basa su processi precisi e strumenti tecnologici in grado di fornire tutti i servizi nei tempi previsti, garantendo alti standard di prestazione.

Verizon Public Sector è stata leader di mercato per il numero di contratti EIS sottoscritti da parte del governo federale, che includono quelli siglati recentemente con il Federal Bureau of Investigation e il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti