A OpenText World 2022 nuove integrazioni con Google Cloud

In occasione di OpenText World 2022, OpenText ha presentato i piani di integrazione di OpenText Core Content con Google Workspace. La partnership porterà la collaborazione di Google Workspace nei processi aziendali supportati da Core Content.

Nell’ambito di un impegno sempre maggiore per l’innovazione, OpenText sta integrando la sua piattaforma di content service per il cloud pubblico, OpenText Core Content, con i servizi di collaborazione di Google Workspace. La gestione e la modifica dei contenuti all’interno dei processi digitali è fondamentale per supportare il lavoro moderno, universalmente accessibile e basato sul cloud. La futura integrazione di OpenText Core Content e Google Workspace consentirà agli utenti di sincronizzare i contenuti su dispositivi multipli per l’accesso offline, digitalizzare e accelerare i flussi di lavoro, accedere e modificare i contenuti all’interno delle principali applicazioni aziendali come SAP e Salesforce, migliorando la produttività e la collaborazione tra team remoti e ibridi.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Muhi Majzoub, EVP e Chief Producer Officer di OpenText: «Il lavoro ibrido e da remoto è destinato a continuare e la capacità di gestire e modificare i contenuti nel contesto dei processi digitali è fondamentale per il successo del lavoro moderno. L’integrazione tra OpenText Core Content e Google Workspace consentirà alle aziende di accedere e modificare i contenuti lavorando in SAP S/4HANA Public Cloud, SAP SuccessFactors e Salesforce, il tutto automatizzando in modo fluido la governance di tali informazioni critiche».

Alla base della partnership, la capacità di Google Cloud di supportare applicazioni per il cloud pubblico come Core, oltre a implementazioni per il cloud privato di applicazioni OpenText in aree geografiche multiple, garantendo al contempo il rispetto dei rispettivi requisiti normativi. Questo contribuisce altresì a rispondere alle esigenze dei clienti in termini di residenza dei dati nel Paese o nella Regione, rispettando gli standard di conformità in modo affidabile, sicuro e coerente.

Come dichiarato da Seth Siciliano, Head of Workspace ISV Partnerships di Google Cloud: «Per supportare il lavoro ibrido, le aziende necessitano di tool di information management per creare ambienti di lavoro digitali che aiutino a offrire esperienze eccezionali ai dipendenti. Continuando a sviluppare OpenText Core Platform su Google Cloud, potremo offrire i vantaggi dell’information management a un numero maggiore di clienti a livello globale. Siamo entusiasti di lavorare con OpenText per aiutare più aziende possibili a soddisfare le esigenze del lavoro ibrido, oggi e in futuro».

OpenText ha annunciato la disponibilità di OpenText Core Content su Google Cloud all’inizio dell’anno. Le caratteristiche della partnership sono state presentate durante OpenText 2022 a Las Vegas, durante una demo live con il CEO e CTO di OpenText, Mark J. Barrenechea. OpenText Core Content offre ai clienti accesso alla suite SaaS multi-tenant di OpenText con prodotti e servizi API su Google Cloud, consentendo alle aziende di implementare funzionalità su larga scala in modo sicuro e rapido. Insieme, OpenText e Google Cloud offrono alle aziende una potente piattaforma di content service SaaS, con bassa latenza e accesso sicuro per i team distribuiti. I dettagli relativi all’innovativa partnership tra OpenText e Google Cloud sono stati ulteriormente discussi durante una sessione con Muhi Majzoub, EVP e Chief Producer Officer di OpenText e Seth Siciliano, Head of Workspace ISV Partnerships di Google Cloud.