CSP al centro della strategia di VMware

In occasione del Mobile World Congress di Las Vegas, VMware ha presentato nuovi prodotti e nuove partnership che consentiranno ai communication service provider (CSP) di modernizzare rapidamente le proprie reti in modo efficiente dal punto di vista dei costi ed energetico e di accelerare le implementazioni 5G core, RAN ed edge e il lifecycle management.

I CSP stanno accelerando il ritmo di implementazione delle reti 5G e della Open RAN per soddisfare consumatori e imprese, le cui necessità impongono sempre più reti a latenza ultra-bassa e alta velocità per supportare la loro trasformazione digitale. Questi deployment, sempre più rapidi, introducono molte complessità da punto di vista operativo, dalla gestione del ciclo di vita della rete all’interoperabilità fra i diversi vendor, fino al network service assurance.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Sanjay Uppal, Senior Vice President e General Manager, Service Provider and Edge, VMware: «Oggi i CSP si trovano nella posizione privilegiata nella catena del valore dell’edge e hanno la capacità di offrire il percorso più efficiente in termini di costi ed energia per la sua trasformazione. Allo stesso tempo, i CSP devono modernizzare rapidamente le reti e distribuire servizi overlay per monetizzare i loro investimenti. La flessibilità e la coerenza di VMware nell’offerta di un approccio multi-cloud consentono ai nostri clienti CSP di affrontare questa sfida con successo».

L’ecosistema di VMware Telco Cloud Platform si amplia supportando oltre 275 VNF e CNF

VMware Telco Cloud Platform 2.5 e VMware Telco Cloud Automation 2.1 consentono ai CSP di accelerare l’innovazione nell’offerta di nuovi servizi di rete, ridurre le complessità operative per l’onboarding, l’attivazione e la gestione del ciclo di vita di VNF (Virtual Network Function) e CNF (Cloud-Native Network Function), realizzando così sostanziali risparmi sul TCO. La versione piu’ recente di VMware Telco Cloud Platform introduce le capacità di:

Aggiornamento del control plane e dei pool di worker node in maniera indipendente, all’interno della gestione dei guasti del cluster.

Protezione delle reti 5G da attacchi sofisticati con sistemi di rilevamento e prevenzione delle intrusioni (IDPS) per il traffico di rete est-ovest.

Deployment dei servizi di rete più veloce grazie a un ecosistema di partner in crescita, con oltre 275 funzioni di rete virtualizzate e containerizzate (VNF e CNF), tra cui il Converged Packet Core di Mavenir.

Come dichiarato da Ashok Khuntia, Presidente di Mavenir, Core Networks: «Il successo del rollout del 5G dipende dalla capacità di disaggregare le reti e di distribuire nuovi servizi a un ritmo più veloce e su scala più ampia. Con la certificazione del 5G Converged Packet Core di Mavenir attraverso il programma Ready for Telco Cloud di VMware, siamo stati in grado di convalidare rapidamente la conformità dei nostri pacchetti CSAR così come le fasi di onboarding e lifecycle management delle nostre funzioni di rete. Di conseguenza, VMware e Mavenir consentiranno ai CSP di effettuare rapidamente l’onboarding e l’implementazione delle funzioni di rete, con conseguenti risparmi di tempo, denaro e integrazione».

VMware Telco Cloud Automation 2.1 estende le operazioni multi-cloud e le capacità di automazione grazie al nuovo supporto per AWS e Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS), consentendo ai CSP di effettuare il provisioning delle CNF direttamente su Amazon EKS nativo.

Come aggiunto da Marc Rouanne, EVP e Chief Network Officer, DISH Wireless: «DISH Wireless ha già implementato migliaia di nodi edge per costruire il primo cloud iper-distribuito al mondo, e la crescita è esponenziale. La nostra rete 5G Open RAN è la prima applicazione distribuita e supportata da VMware Telco Cloud Automation. Con VMware Telco Cloud Automation, DISH può automatizzare su scala il deployment e la gestione di infrastrutture e applicazioni fisiche e virtuali. Grazie al supporto di VMware, oggi possiamo offrire agli sviluppatori una nuova piattaforma per estendere il cloud ai dispositivi finali e creare così un ponte tra i cloud hyper-scale».

Funzionalità estese per le operazioni a ciclo chiuso delle reti mobili su larga scala

L’ultima release di VMware Telco Cloud Service Assurance 2.0 abilita nuovi casi d’uso per l’assicurazione dei servizi mobili, tra cui CaaS, core mobili 4G e 5G, slicing di rete e RAN.

DISH Wireless sta testando il software di VMware per monitorare la sua infrastruttura cloud distribuita e raccogliere metriche e log per fornire informazioni utili e facilitare il provisioning e la gestione automatizzati a ciclo chiuso.

Come concluso da Brian Mengwasser, Vice President of MarketPlace & Apps Design, DISH Wireless: «In DISH Wireless, i dati sono il prodotto più prezioso generato dal nostro cloud wireless. Ora stiamo testando VMware Telco Cloud Service Assurance per migliorare la nostra capacità di raccolta dati dall’edge, anticipare i problemi, mantenere un’elevata affidabilità di sistema e, non ultimo, offrire grande valore alla nostra comunità di sviluppatori aziendali».

Deployment rapido e un risparmio di costi ed energia per la RAN disaggregata

VMware Telco Cloud Platform RAN 2.0 accelera e semplifica i deployment nei siti RAN distribuiti grazie all’automazione cloud-smart. Questa versione consente di migliorare le prestazioni, l’operatività e la scalabilità, contribuendo ad accelerare l’adozione e il time-to-launch.