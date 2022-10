Top Consult festeggia 35 anni di gestione documentale

To Consult, realtà nata a Torino nel 1987, ha celebrato i suoi primi 35 anni di vita sul mercato.

Come spiegato fin dalle prime battute in una nota ufficiale da Pier Luigi Zaffagnini, fondatore e CEO di Top Consult: «Quando siamo partiti la gestione elettronica dei documenti muoveva i suoi primi passi. Fra i primi in Italia ne abbiamo intuito le forti potenzialità ed è per questo che oggi Top Consult è una delle principali società di gestione elettronica dei documenti italiana e il mercato di riferimento per il 90% è nel nostro Paese. Da sempre però ci connotiamo sia perché viviamo l’evoluzione tecnologica sia perché anche seguiamo in modo molto preciso l’evoluzione normativa che coinvolge il mondo documentale. E questo fin dall’inizio è stato, ed è tuttora, un nostro punto di forza riconosciuto dai clienti».

Top Consult si è così dimostrata pioniera sul mercato della gestione documentale e lo è stata anche nell’ambito della conservazione digitale dei documenti, creando nel 1999 uno dei primissimi esempi in Italia di archivio digitale sostitutivo per il comune di Pesaro. Inizialmente Top Consult non voleva sviluppare software ma essere una società di consulenza capace di aiutare le aziende nel portare efficienza nella gestione dei documenti in connessione con la gestione dei dati; ma successivamente creò un laboratorio di sviluppo del software e divenne una vera e propria software house, che da allora non ha mai smesso di innovare estendendo di anno in anno le funzionalità del suo prodotto, TopMedia Social NED, per rispondere alle esigenze dei clienti.

Ad oggi Top Consult, specialista di questo settore, conta oltre 500 clienti privati e pubblici in Italia e in Europa tra i quali spiccano Lavazza, Prada, Acqua Minerale San Benedetto, RINA, Coop Alleanza 3.0, Toyota Material Handling Italia, Bennet, Findomestic, Eni Finance. Aziende che fanno affidamento sulle soluzioni Top Consult, integrate con il loro software gestionale e ERP, per migliorare gestione del business e competitività.

35 anni sono tanti, come tante sono le soluzioni che Top Consult ha sviluppato per i propri clienti, onpremise e in cloud, che prevedono strumenti di workflow management, di fatturazione elettronica, di ordini e ddt elettronici, di firma elettronica dei contratti, di conservazione digitale, di gestione elettronica delle bollette doganali e di RPA in grado di automatizzare il ciclo passivo e attivo aziendale e il cassetto fiscale. Da un anno a questa parte è entrata a far parte del Gruppo Dylog, con l’obiettivo di sviluppare prodotti documentali verticali integrati al portfolio di software gestionali del Gruppo, per aprirsi a nuovi mercati, forti anche della presenza capillare sul territorio garantita da Dylog.

Grazie a questo accordo, Top Consult metterà a disposizione delle piccole imprese e dei professionisti del nostro Paese le sue competenze arricchendo con il documentale le soluzioni Dylog. Il tutto, non perdendo però mai lo spirito e la sua missione che la guida sin dal 1987: essere un laboratorio di ricerca nell’ambito della gestione documentale, un partner in grado di garantire innovazione alle imprese con quella capacità di ‘trasmissione del sapere’, quella passione, che da sempre accompagna Top Consult e i suoi professionisti.