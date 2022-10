Jazz ripensa le sue operazioni data center con Juniper

Jazz, il primo operatore 4G in Pakistan nonché il principale internet e digital service provider, ha scelto Juniper Networks per creare una nuova rete data center destinata a supportare la piattaforma Jazz per la distribuzione di servizi ai suoi 74,9 milioni di abbonati. L’obiettivo di Jazz era di ripensare l’approccio architetturale sfruttando l’automazione, l’assicurazione e gli insight data driven per offrire un’esperienza utente di alta qualità su larga scala e allo stesso tempo semplificare le operation.

Jazz offre un esteso portfolio di servizi digitali a valore aggiunto a imprese e abbonati, costruendosi una solida reputazione di innovatore con la capacità di sviluppare rapidamente servizi cloud affidabili. Seguendo un approccio alla tecnologia rigorosamente agnostico, focalizzato sulle efficienze operative ed economiche rese possibili dall’automazione di rete, Jazz ha scelto la tecnologia e l’esperienza di Juniper per supportare il suo ultimo progetto. Le avanzate funzioni di automazione di Juniper che permettono di trasformare l’intero processo di gestione della rete all’interno di un unico sistema rappresentano un elemento di distinzione nel mercato.

La nuova rete supporterà un ampio ventaglio di servizi rivolti al cliente che richiedono sia affidabilità sia elevato throughput dei dati al fine di garantire un’eccellente esperienza utente. Tra questi, i servizi dati enterprise in ambiente cloud, il mobile banking, i servizi di streaming di musica e video e una serie di servizi professionali come le applicazioni rivolte ai 4 milioni di agricoltori che le utilizzano per reperire informazioni, consigli e assistenza in aree remote.

Jazz userà inoltre la rete per gestire importanti workload interni come il CRM e la fatturazione. In tal senso, Jazz implementerà Juniper Apstra System per rendere disponibili funzionalità IBN (intent based networking). Ciò permetterà a Jazz di disegnare e gestire la propria rete data center basata sui risultati, automatizzando l’intero ciclo di vita del data center, dal Day 0 (progettazione) al Day 1 (configurazione e deployment) fino al Day 2 (operation).

Il disegno iniziale della rete è legato alle operazioni quotidiane, realizzando una single source of truth per l’intero ciclo di vita. L’automazione fornisce un ciclo continuo di feedback con dati in tempo reale, validazione e identificazione delle cause dei problemi, così da minimizzare il tempo medio di riparazione (MTTR).

Questo approccio permetterà a Jazz di gestire una rete molto più efficiente, affidabile e agile, che contribuirà all’implementazione di nuovi servizi ottimizzando l’esperienza utente sia per i team di rete sia per i clienti.

L’infrastruttura del nuovo data center comprende un’architettura spine-and-leaf costruita con gli switch Juniper Networks QFX Series e totalmente integrata con Juniper Apstra System.

Jazz aveva precedentemente implementato le MX Series Universal Routing Platforms Juniper per la connettività 400G ready nell’infrastruttura gateway metro e internet. I nuovi QFX utilizzano lo stesso sistema operativo Junos OS, consentendo a Jazz di gestire e utilizzare un sistema di networking coerente.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Abdul Rehman Usmani, Vice President Technology di Jazz: «Al pari dei service provider di tutto il mondo, Jazz deve gestire una richiesta crescente di dati e aspettative molto elevate per quanto riguarda i servizi digitali. Abbiamo voluto dunque ripensare completamente le nostre operazioni data center, usando l’automazione per creare la migliore esperienza possibile per i nostri clienti aziendali e privati. Un altro importante obiettivo era la semplicità operativa, con conseguente riduzione dei costi e maggiore semplicità d’uso per i nostri team tecnici. Abbiamo valutato diversi vendor, ma la capacità di Juniper di offrire gli esatti risultati di networking che desideravamo ha reso molto semplice un’importante decisione strategicai».

Come concluso da Mike Bushong, Vice President, Cloud Ready Data Center di Juniper Networks: «Il potere dell’automazione, racchiuso in un unico framework operativo grazie al networking intent based ha permesso a Jazz di rispondere alle richieste operative, trovare rapidamente le risposte giuste e prendere le decisioni migliori. Ciò significa che la sua rete diventa uno strumento di business strategico che permette di sfruttare i dati per realizzare un’implementazione solida e ottenere efficienze operative, rimuovendo i tradizionali vincoli che costringono a scegliere tra velocità e affidabilità. In base all’esperienza di altri clienti Juniper, i risparmi saranno significativi, con ottimi ritorni sull’investimento».

