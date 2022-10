Swascan e Bitdefender: partnership tecnologica per i servizi SoC

Swascan, società di sicurezza informatica, ha stretto una partnership tecnologica con Bitdefender, fornitore europeo di soluzioni di cybersecurity, per offrire un servizio SoC ancora più all’avanguardia ai propri clienti.

La partnership intende rafforzare il posizionamento di mercato di entrambe le aziende, unendo l’esperienza di Swascan nel campo dei SoC (certificata ISO 27001 e 9001 e già attivo in Europa oltre che in Italia) con l’expertise di Bitdefender in materia di protezione degli endpoint, sicurezza cloud e gestita, software antivirus e soluzioni di sicurezza IoT.

“Siamo all’apice di un completo cambiamento di paradigma. La sicurezza informatica è già stata una delle massime priorità per tutti gli enti e le aziende più grandi, ma questa mentalità – insieme all’evoluzione del panorama delle minacce – si sta diffondendo anche alle imprese di medie dimensioni e alle PMI. Ma per affrontare le nuove sfide poste da questo nuovo paradigma dobbiamo adattarci e progettare soluzioni che siano efficaci e scalabili. Ed è quello che stiamo facendo in Swascan. Il fatto che Bitdefender ci abbia scelto come partner strategico testimonia l’eccellente lavoro svolto dal nostro SoC e che le nostre tecnologie e competenze siano già un punto di riferimento nel nostro Paese e in Europa. Questa partnership tra un’eccellenza italiana ed europea, rafforza implicitamente quei legami sempre più necessari a raggiungere una sovranità digitale europea”.

“Siamo molto soddisfatti per l’ingresso di Swascan tra i partner Bitdefender” dichiara Emilio Roman, SVP, Global Sales & Channels, Enterprise WW Sales & Marketing di Bitdefender, che prosegue “Siamo certi di aver trovato un partner ideale che, grazie alla profonda conoscenza del suo portfolio di clienti e servizi, sarà in grado di aiutarci a posizionare con maggior incisività Bitdefender sul mercato medium/enterprise. Siamo convinti che anche il canale beneficerà del nostro approccio sinergico e che i clienti potranno più facilmente affidarsi all’efficacia delle soluzioni Bitdefender, grazie all’efficiente supporto dei servizi di Swascan”.

“All’interno delle nostre tipologie di partnership, il passaggio a Livello Gold per Swascan è il riconoscimento dell’ottimo lavoro fatto negli ultimi mesi” dichiara Fulvio Fabi, National Channel Manager Italia di Bitdefender che prosegue: “La loro attenzione al mondo della cybersecurity è sempre stata elevata, cosi come la capacità di identificare le esigenze delle aziende che richiedono la loro esperienza. Siamo assolutamente convinti che la partnership con Swascan ci permetterà non solo di diffondere maggiormente la cultura della sicurezza informatica nelle aziende italiane, ma anche soprattutto di far comprendere quanto sia importante tutelare il proprio business dalle minacce informatiche”.

Swascan è parte del polo cyber di Tinexta Group.

Il servizio di MDR di Swascan è in valutazione come servizio “aggiuntivo” per alcune future richieste da parte di clienti sensibili che necessitano di tempi di risposta efficienti.

I servizi SOC offerti sono basati anche sulla tecnologia Swascan e l’obiettivo dell’azienda è quello di estendere e migliorare i servizi SOC per offrire insieme a Bitdefender un servizio ancora più forte.