MDM e EMM: Bilyoner sceglie la tecnologia di Ivanti

Le soluzioni di Ivanti quali MDM (Mobile Device Management) e EMM (Enterprise Mobile Management) sono state scelte da Bilyoner, prima piattaforma elettronica di giochi d’azzardo in Turchia che conta più di 2,4 milioni di membri, per efficientare il proprio business.

Secondo un sondaggio condotto da Techjury, il 67% dei dipendenti utilizza dispositivi personali al lavoro e l’87% delle aziende dipende dalla capacità dei propri dipendenti di accedere alle applicazioni aziendali mobili. Il mercato dell’MDM è in forte crescita e si prevede che raggiungerà i 4,5 miliardi di USD nel 2022 e i 15,9 miliardi di USD entro il 2028. Lo share si espanderà poi ulteriormente attraverso un CAGR (tasso di crescita annuale) del 23,5% durante il periodo di previsione tra il 2022 e il 2028.

Obiettivi e necessità

Il progetto è partito nel 2015 con le implementazioni delle soluzioni di MobileIron (brand integrato nel portfolio Ivanti nel 2020), per permettere a Bilyoner di mantenere un inventario di tutti i dispositivi mobili, garantendone la gestione da remoto. Inoltre, grazie all’adozione dell’applicazione server MobileIron Core e di quella predisposta sui dispositivi si è contribuito a facilitare l’accesso ai dati per dirigenti e funzionari, accelerando i diversi processi di approvazione interni.

Più in dettaglio, per rispondere alle nuove esigenze dei lavoratori Bilyoner mirava a mantenere un inventario dei dispositivi mobili con la possibilità di una loro gestione da remoto.

Web@Work, gestito tramite browser, è servito per creare segnalibri per le pagine internet col fine di facilitare l’accesso tramite i telefoni cellulari, mentre Docs@Work è stato utilizzato per aprire file PDF, Word ed Excel crittografati sui cellulari.

Inoltre, attraverso Microsoft SharePoint è stato creato un sistema di gestione dei file double edged.

L’obiettivo principale del progetto era quello di facilitare l’accesso ai dati per dirigenti, funzionari coinvolti nei meccanismi di approvazione, team di gestione dei call center e team di assistenza ai clienti VIP, accelerando in questo modo i processi di approvazione.

Successivamente a questa applicazione sono state assegnate anche le pagine interne richieste dai team tecnici, software, infrastrutturali e di sicurezza informatica e dal team finanziario. Da quel momento in poi è stato possibile soddisfare le esigenze degli utenti di eseguire il lavoro tramite telefoni cellulari attraverso un framework di sicurezza aziendale. Grazie a questa infrastruttura, Bilyoner è stata in grado di introdurre rapidamente modelli di lavoro a distanza per i propri dipendenti durante la pandemia.

Più di recente, il passaggio ad Android Enterprise e IOS Enterprise hanno ulteriormente semplificato la vita agli utenti. L’applicazione MobileIron Tunnel è stata utilizzata per creare una VPN per consentire agli utenti dei telefoni cellulari di avere un accesso più facile e veloce alle pagine web interne di Bilyoner.

L’ingegnere di rete e sicurezza Bilyoner Gökhan ÿsak afferma: “Su richiesta degli utenti, presentiamo quelle pagine sotto forma di clip web e gli utenti sono in grado di completare facilmente tutti i processi cliccandosul browser come un’applicazione dopo averlo aggiunto alla home page”.

I risultati

Grazie alla collaborazione con Ivanti Bilyoner ha raggiunto questi obiettivi:

– 70% di accesso più rapido ai dati

– 34% di aumento dell’efficienza

– Il team IT risparmia 58 minuti al giorno di assistenza, pari a oltre 21.000 minuti all’anno.