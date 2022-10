Nebula Phase 15 semplifica la vita ai clienti

Zyxel Networks, specialista nella fornitura di soluzioni di rete sicure e basate sul cloud, ha rilasciato Nebula Phase 15 un importante aggiornamento per la Soluzione di rete cloud Nebula. P15 si concentra sulla user experience, semplificando il percorso di acquisto delle licenze e fornendo ulteriore supporto alle funzionalità a pagamento di Nebula. L’aggiornamento include anche una maggiore sicurezza e solidità degli switch e un nuovo configuratore in remoto per i router portatili.

Nebula è la soluzione di rete cloud più completa per le PMI, con oltre 80 modelli supportati tra cui AP WiFi 6E, switch multigigabit, firewall e router mobile che consentono alle PMI di gestire tutta la connettività e la sicurezza da un unico device.

Prove gratuite sempre disponibili e aggiornamento flessibile del firmware

Il nuovo aggiornamento prevede anche una prova gratuita di 30 giorni per le funzioni premium a pagamento, in modo che le PMI possano sperimentare tutti i vantaggi di Nebula gratis, avvalendosi in questo modo di una user experience completa.

Inoltre, il nuovo aggiornamento dona a tutti gli utenti di Nebula una maggiore flessibilità, che consentirà loro di gestire a piacimento tempistiche, preferenze di versione e molto altro ancora. Sarà possibile automatizzare, programmare, posticipare o aggiornare manualmente la propria versione del firmware a quelle più recenti o più stabili.

Le funzioni premium

Le PMI hanno spesso budget limitati e devono assicurarsi di investire in prodotti e funzionalità che offrano il massimo. Proprio per questo Nebula è ora dotata di una interfaccia chiara ed immediata.

Gli utenti possono interagire con ogni singola funzione per avere maggiori informazioni e soprattutto per capire meglio quali sono le caratteristiche più adatte alle loro esigenze aziendali.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Kell Lin, Senior Associate Vice President, Zyxel Networking SBU: «I miglioramenti introdotti nell’aggiornamento Nebula Phase 15 sono stati sviluppati per offrire ai nostri clienti la migliore user experience possibile. Abbiamo tenuto conto dei feedback delle precedenti versioni della famiglia Nebula e ascoltato le richieste e le idee della nostra community. Le caratteristiche di questo nuovo aggiornamento affronteranno tutte le sfide che i nostri clienti devono fronteggiare e semplificheranno la vita delle PMI».

L’ultimo aggiornamento di Nebula aumenta anche la sicurezza e la solidità degli switch di rete. L’“IP Source Guard” protegge le reti dagli attacchi di IP spoofing. Nel frattempo, il “Recupero automatico della configurazione” impedisce qualsiasi configurazione errata che potrebbe causare la perdita di connessione degli switch con l’NCC centrale. Inoltre, l’accesso in remoto al router mobile consente di risparmiare tempo e di configurare i router 4G o 5G senza l’intervento di personale in loco.