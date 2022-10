Azure Marketplace per la Ansible Automation Platform

Red Hat ha annunciato la disponibilità di Red Hat Ansible Automation Platform su Azure nell’Azure Marketplace, a ulteriore conferma del proprio impegno nel fornire ai propri clienti libertà di scelta e flessibilità di implementazione del portfolio tecnologico open ovunque e nella modalità che preferiscono. Con il suo arrivo nell’Azure Marketplace, Red Hat Ansible Automation Platform rende ancora più semplice l’automazione per tutti i footprint del cloud ibrido, dal datacenter al cloud pubblico Azure fino all’edge.

Secondo Gartner, “per il 2022, si prevede una crescita del 18,8% della spesa per i servizi di cloud pubblico (23,1% in valuta costante. Le organizzazioni continuano ad accelerare l’adozione del cloud ibrido, una tendenza che sta portando a un tasso di crescita annuale composto del 19,8% (20,1% a valuta costante)”. Con l’aumento nell’utilizzo del cloud, cresce anche la complessità nella gestione di footprint che si estendono su più cloud, pubblici e ibridi. Red Hat Ansible Automation Platform su Azure aiuta a gestirne l’intero spettro, fornendo l’automazione dell’infrastruttura e delle operation necessaria a implementare il cloud su scala.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Thomas Anderson, vice president, Ansible, Red Hat: «Red Hat è sempre impegnata a semplificare l’uso delle proprie soluzioni da parte dei clienti. Mentre le organizzazioni perseguono strategie cloud ibride o multicloud ed espandono la propria infrastruttura cloud, CIO e responsabili IT cercano crescente flessibilità di acquisto e implementazione delle soluzioni tecnologiche prescelte. Red Hat Ansible Automation Platform su Azure supporta i clienti nel massimizzare le opportunità delle soluzioni Red Hat, sia nuove che già presenti, on premise o sul cloud Azure, accelerando l’adozione dell’automazione e aumentandone il valore apportato ovunque venga applicata».

Per Omar Khan, General Manager, Azure Infrastructure, Microsoft: «La nostra continua collaborazione con Red Hat offre ai clienti una maggiore scelta e agilità per l’implementazione del cloud. I clienti adottano sempre più ambienti ibridi e multicloud, per questo offerte come Red Hat Ansible Automation Platform su Azure e la disponibilità istantanea nell’Azure Marketplace rendono più facile per i clienti automatizzare l’adozione del cloud».

Come aggiunto da Sid Nag, research vice president, Gartner: «Ora che l’adozione di servizi cloud di base è matura, le organizzazioni stanno spostando il focus verso l’integrazione di funzionalità in grado di rivoluzionare direttamente le attività di business a livello aziendale. Saranno i responsabili IT che considerano il cloud un fattore abilitante piuttosto che un traguardo raggiunto nel percorso di trasformazione digitale della propria impresa. Inoltre, le organizzazioni che combinano il cloud con altre tecnologie adiacenti ed emergenti avranno ancora più successo».

Come concluso da Olivier Pizzorni, principal architect, DevSecOps Group, Volvo: «Come organizzazione DevSecOps, avevamo bisogno di una soluzione di livello industriale per supportare lo spostamento di quantità significative di workload critici nel cloud. Abbiamo scelto Red Hat Ansible Automation Platform per la sua architettura cloud-native, la natura open source e le solide funzionalità di gestione efficiente delle configurazioni, controllo delle modifiche e conformità. La disponibilità di questa soluzione, veramente cloud-native, come applicazione gestita su Azure Marketplace facilita notevolmente la configurazione iniziale e ci permette di avviare i processi di automazione in pochi minuti. La nostra ambizione è quella di fornire Ansible-as-a-service ai nostri team di sviluppo, in modo da poter trasferire senza problemi i playbook esistenti alla nuova soluzione e supportare il nostro più ampio percorso di trasformazione».

Red Hat Ansible Automation Platform su Azure combina la principale automazione del cloud ibrido del settore con la comodità e il supporto di un’applicazione gestita. I clienti possono distribuire l’offerta completa di servizi e consulenza di Red Hat direttamente dall’Azure Marketplace per iniziare subito a gestire i servizi nativi di Azure, con il supporto delle innovazioni più recenti di Ansible Automation Platform, affinate per la realtà in evoluzione del cloud computing ibrido. Ansible Automation Platform su Azure fornisce pacchetti di contenuti cloud e di automazione come Ansible Content Collection per Azure. I clienti possono inoltre far leva sulla fatturazione integrata e sugli accordi di Consumption Commitment (MACC) relativi a Microsoft Azure per gli account Microsoft esistenti.