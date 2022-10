Procurement Sostenibile: EcoVadis e Open-es in partnership

EcoVadis, fornitore di valutazioni di sostenibilità aziendale, annuncia una partnership strategica con Open-es, l’alleanza tra mondo finanziario, industriale e associativo che supporta tutte le imprese nel percorso di sviluppo sostenibile. Grazie a questa collaborazione le funzioni di procurement e i fornitori potranno utilizzare i servizi e gli strumenti messi a disposizione dalle due piattaforme digitali in maniera sinergica e integrata, allo scopo di ottimizzare il percorso di misurazione, certificazione e crescita sulle dimensioni ESG di tutti gli attori lungo la catena di fornitura.

EcoVadis accresce così la proposta di valore estendendo ai propri clienti l’accesso alla piattaforma collaborativa di Open-es, consentendo loro di aumentare e massimizzare la copertura della propria base di approvvigionamento.

Le imprese della community Open-es avranno così l’opportunità di aderire ai servizi EcoVadis per ottenere valutazioni, rating e strumenti di miglioramento del proprio profilo ESG e i capo-filiera partner di Open-es potranno ulteriormente rafforzare il monitoraggio delle prestazioni di sostenibilità di tutti i propri fornitori o specifici cluster che necessitano una valutazione ancor più approfondita.

Le schede di valutazione di EcoVadis, ottenute grazie a una potente piattaforma tecnologica e una squadra globale di esperti, forniscono infatti una visione dettagliata dei rischi ambientali, sociali ed etici di 200 categorie industriali e 175 paesi, consentendo alle aziende di superare le diverse barriere normative, linguistiche e socioculturali dei paesi in cui si estende la catena del valore.

La complementarità delle due piattaforme offre alle funzioni procurement e relativi fornitori una soluzione completa ed integrata, adatta ad ogni dimensione aziendale e grado di maturità ESG, che permette di includere tutte le imprese ai vari livelli della filiera, accompagnandole in un percorso di misurazione, miglioramento e ottenimento di riconoscimenti/rating sulle proprie performance di sostenibilità.

“L’accordo con Open-es non è solo motivo di orgoglio ma rappresenta un ulteriore passo in avanti nel mettere a disposizione delle aziende la nostra esperienza per guidarle verso un mondo davvero sostenibile”. Ha commentato Pierre-François Thaler, co-CEO di EcoVadis “Forniremo alle aziende su Open-es valutazioni e insight sulla sostenibilità indipendenti, affidabili e attuabili attraverso l’eccellenza della metodologia, allargando così la portata della nostra community collaborativa”.

“Grazie alla partnership con EcoVadis si aggiunge un importante elemento a favore dello sviluppo sostenibile delle realtà presenti nella community di Open-es: aziende, capi-filiera, banche e istituzioni avranno a disposizione valutazioni certificate ed indipendenti nonché una gamma ulteriore di servizi, rispondendo concretamente alle esigenze di tutte le tipologie di imprese e facilitando il pieno coinvolgimento di tutti gli attori lungo le filiere di fornitura”. ha commentato Stefano Fasani, Program Manager di Open-es. “Questo è esattamente lo spirito che guida la partnership di Open-es, un’alleanza aperta a tutti coloro che vogliono contribuire ad una sostenibilità di sistema”.