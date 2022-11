Cosa fanno i giovani sul web?

Si parla tanto dei giovani che sono sempre online smartphone alla mano. In pochi, però, dicono cosa fanno queste persone mentre navigano sul web. Anche in questo si differenziano rispetto alle generazioni precedenti e, quindi, c’è bisogno di un ulteriore approfondimento al riguardo.

Giocare on line

Da anni, ormai, le vecchie stanze in cui si affollavano tante persone sono state sostituire da collegamenti sul web per sfidare amici di tutto il mondo. Questo vale per tutti i tipi di giochi, sia per le slot machine nuovissime che per i giochi di strategia di ultima generazione.

Ormai, infatti, i confini si sono notevolmente ridotti e, quindi, nascondo anche amicizie che vanno al di là del gioco. E perfino amori! Il gioco online è cresciuto con la pandemia e, oggi, non accenna minimamente a placarsi, a dispetto delle previsioni.

Guardano i video degli influencer

In primis i giovanissimi guardano post, video e foto degli influencer. Si tratta di una nuova dinamica e, se volessimo fare dei paragoni, corrisponde alla tv dei loro nonni e genitori. Così come questi ultimi usufruiscono della tv ancora oggi, così i giovani trascorrono le ore a guarda cosa fanno gli influencer.

Qualsiasi tipo di influencer che possono postare di tutto, a seconda delle passioni dell’utente. Del resto, oggi, è davvero facile trovare influencer che parlano di tutto – a torto e a ragione, a seconda dei casi – seguiti da milioni di follower.

Tutti provano a emulare Chiara Ferragni che, per molti, fa il lavoro più bello del mondo. Del resto, basta chiedere ai giovanissimi ‘da grande’ che vogliono fare: le risposte del tipo ‘voglio fare il calciatore’ stanno lasciando lo spazio a ‘influencer’ o diventare un esperto di ecommerce.

I tempi cambiano in tutto.

Aggiornano il proprio profilo social

Oltre a guardare gli influencer, ovviamente, i giovanissimi aggiornano il proprio profilo social. Un po’ perché, comunque, vogliono mostrare al mondo ciò che fanno e un po’ anche per provare a diventare essi stessi degli influencer ed entrare nel ‘magico’ mondo dei social.

Tra storie, video su TikTok, post sui social si cerca al viralità a tutti i costi. Non bisogna dimenticare che, comunque, su internet praticamente nulla è cancellabile e, quindi, una volta che è stato pubblicato rimane lì. Anche se si cancella, in un futuro, il proprio profilo provando a eliminare qualsiasi traccia.

Il motivo? Semplice, basta che una persona si è scaricato il video o l’immagine e il gioco è fatto. Basta davvero poco. Quindi, il consiglio è quello sempre di pensare su due volte prima di pubblicare qualcosa di cui, in futuro, potrebbero pentirsene.

Effettuano ricerche su come fare soldi

Fare soldi è, purtroppo o per fortuna, una prerogativa di tante persone. E, quindi, anche dei giovani. Basta vedere semplicemente quanti video di guru, o pseudo tali, giovanissimi che promettono una rendita mensile o, comunque, un guadagno facile, a patto di pagare un corso e seguire questi ‘insegnamenti’ (tra mille virgolette).

Sul web c’è molta retorica su chi ce l’ha fatta, su chi ha lottato e non si è mai arreso, su persone che hanno sempre fatto step in avanti. In realtà, però, non è proprio così la vita. Però questa consapevolezza la si ha da adulto e non certamente da giovanissimo.

Il problema è che basta setacciare un po’ i motori di ricerca o i social per imbattersi in queste persone. E se i giovanissimi, legittimamente, vogliono fare soldi, in un battibaleno potrebbero cadere in questa rete da cui, poi, è davvero difficile uscirne senza conseguenze rilevanti per sé.