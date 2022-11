TIBCO leader nel Radar GigaOm DV

TIBCO, specialista globale nei dati enterprise, consente ai propri clienti di connettere, unificare e predire in modo accurato i risultati di business risolvendo le sfide data-driven più complesse al mondo. TIBCO ha annunciato di essere stata nominata leader nel report 2022 GigaOm Radar for Data Virtualization: Enterprise Vendors. GigaOm ha esaminato l’applicazione TIBCO Data Virtualization, che ha ottenuto il riconoscimento di Leader.

“TIBCO è molto orgogliosa di aver ottenuto il titolo di Leader nel rapporto GigaOm Radar, che valuta l’abilità di esecuzione, la roadmap e la capacità di innovare dei vendor, tutti fattori critici di successo per il nostro business”, ha affermato Matt Quinn, general manager di TIBCO, una business unit di Cloud Software Group. “Il Radar di GigaOm si basa su analisi previsionali che enfatizzano il valore dell’innovazione come elemento differenziante, distinguendosi dalla semplice quota di mercato; i risultati esposti hanno una credibilità immensa sul mercato”.

Le capacità di TIBCO Data Virtualization, parte della più vasta piattaforma TIBCO, supportano il data fabric journey richiesto dai clienti per combinare, alimentare e utilizzare i loro dati enterprise. Orchestrando e facilitando l’accesso a svariate sorgenti dati da punti multipli all’interno di un’organizzazione, la soluzione fornisce insiemi di dati (dataset) in un layer unificato e logico, dove gli utenti sono in grado di effettuare analisi dei dati migliori e creare insight actionable in tempo reale.

Secondo GigaOm Radar, TIBCO è in testa al gruppo della virtualizzazione dei dati con il proprio ampio insieme di funzionalità, resilienza della piattaforma e capacità di data management ben concepiti. Il report dimostra la profondità tecnica dell’offerta TIBCO Data Virtualization e ne sottolinea la continua focalizzazione su innovazione e sviluppo.

Secondo il report di GigaOm, “TIBCO si è posizionata come un campione del data fabric. Contiene tutti gli ingredienti essenziali – connessione con le sorgenti, discovering dei dati, trasformazione degli stessi con la modellazione grafica e loro pubblicazione in un layer semantico di data service – per il successo … L’architettura di TIBCO è predisposta per più casi d’uso centralizzati (e decentralizzati) al fine di preparare dati disparati per il consumo”.

Le metriche fondamentali utilizzate per valutare i diversi vendor nel report hanno compreso facilità d’utilizzo, flessibilità, automazione, innovazione e capacità native cloud.