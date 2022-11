Commvault entra nel mercato Archive as a Service

Commvault ha annunciato un nuovo approccio alla protezione dei dati con Metallic File & Object Archive, una soluzione di Data Management as a Service (DMaaS) progettata per ridurre i costi di archiviazione e trasformare in modo efficiente il modo in cui le organizzazioni operano in ambito governance, rischio e conformità (GRC – governance, risk e compliance).

Le normative GRC globali e di settore sono in continua evoluzione e creano falle nella capacità di un’organizzazione di gestire i dati tra fonti attive e di backup, con conseguente mancanza di visibilità e insight, dispersione dei dati e maggiori opportunità di vulnerabilità correlate. Se a ciò si aggiungono le gravi carenze di personale IT e i rigidi vincoli di budget, le aziende si trovano in difficoltà, costrette a utilizzare più soluzioni per soddisfare le linee guida di conformità e mantenere protetti i propri dati.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Johnny Yu, research manager di IDC: «Se si considerano numeri e modelli di costo per conformità e protezione dei dati a lungo termine, è evidente che l’introduzione di ulteriori storage ad alte prestazioni non risolverà il problema. L’archiviazione deve essere presa in considerazione non solo per il risparmio intrinseco di tempo e costi a lungo termine, ma anche come soluzione di sicurezza nell’ambito della strategia complessiva di resilienza dei dati di un’azienda».

Annunciato al Commvault Connections 2022 e disponibile dal prossimo trimestre, Metallic File & Object Archive risponde direttamente all’esigenza di avere insight approfonditi sui dati critici, con la modellazione dell’archiviazione fornita in modalità SaaS con protezione air gapped. Si tratta di una soluzione completa per il posizionamento dei dati a costi contenuti che sfrutta insight sui dati, controlli di accesso, tag, ricerca di metadati, audit trail e report per aiutare a gestire le esigenze di conformità su una vasta quantità di dati non strutturati. Il risultato è una soluzione dai costi più contenuti che contribuisce a ridurre il rischio di non conformità.

Grazie a un modello dei costi prevedibile, insight sui dati, opzioni di archiviazione flessibili e operazioni compliance-ready, Metallic File & Object Archive consente alle aziende di ridurre i costi generali e di gestione e soddisfare le esigenze di conformità, il tutto con la semplicità del SaaS.