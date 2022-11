Easy-Quizzz vs Concorsando. Due valide piattaforme di studio per superare qualsiasi esame. Ecco quale scegliere?

Easy-Quizzz Vs Concorsando: Quale piattaforma scegliere per studiare e prepararsi per il prossimo esame?

Per tutti gli appassionati di quiz e per tutti quelli che devono superare un concorso pubblico, conseguire un’abilitazione, prendere una patente o ottenere una certificazione IT.. sappiate che sono nate delle nuove piattaforme fatte proprio per voi!

Easy-quizzz e Concorsando sono due Mobile App, che con i loro rispettivi portali Web, potranno aiutarti a superare qualsiasi esame, ma andiamo a scoprire in che modo.

Easy-Quizzz Vs Concorsando: Due Mobile App e Simulatori Web a confronto

Per realizzare questo blog ci siamo affidati ai nostri giornalisti e tester esperti del settore che come sempre, dopo aver provato per più di dieci giorni le due mobile app attraverso dei parametri molto stringenti riportati nella sommario sottostante, hanno voluto dare il loro giudizio sul simulatore che ci regala la migliore esperienza di studio.

Vediamo subito, step by step, cosa hanno riscontrato. Partiamo in-primis da una tabella di comparazione che riassume le funzionalità disponibili su www.easy-quizzz.com e su concorando.it.

Come primo passo i nostri esperti hanno messo a fattor comune le funzioni di entrambe le piattaforme analizzando sia il Simulatore che l’App Mobile.

Per comodità hanno analizzato diverse prove di patenti, quiz di logica e concorsi pubblici disponibili presso i due portali ai seguenti indirizzi:

Ma non perdiamo altro tempo, infatti nei prossimi paragrafi andremo a scoprire tutte le funzionalità spiegate passo dopo passo e come queste ultime siano simili, uniche o diverse tra i due colossi.

Inizieremo con il testare le due modalità di studio più importanti, ovvero la modalità pratica e quella d’esame. Successivamente, valuteremo le funzioni di scorrimento automatico e di apprendimento automatico, verificheremo la facilità d’uso dell’applicazione e infine daremo un’occhiata ai colori e ai caratteri utilizzati.

Vedremo come funziona il motore di ricerca nei quiz e se è possibile salvare le domande per un secondo momento. Inoltre, verificheremo la corrispondenza tra l’esperienza di studio mobile e quella web, la sincronizzazione dei dati dei quiz tra i vari dispositivi e, infine, la possibilità di studiare offline.

Alla fine vedremo quanti test sono disponibili, in quali Paesi possono essere utilizzate le soluzioni, come iscriversi e i costi associati.

Ma iniziamo subito, rimanete con noi per scoprire tutti i segreti di Concorsando vs Easy-Quizzz!

Modalità di studio Pratica: Easy Quizzz vs Concorsando

Easy-Quizzz

Quando si apre l’applicazione Mobile o il Portale Web di Easy Quizzz, si può scegliere la modalità di esercitazione o di esame. Successivamente, è possibile selezionare gli argomenti da studiare.

La prima modalità di studio, quella pratica, consente agli utenti di personalizzare lo studio configurando aspetti come la durata di ogni sessione, il numero di domande o di quiz disponibili.

L’utente può anche impostare la percentuale di successo in modalità pratica, in modo che il suo test sia considerato superato.

Con questa modalità di studio pratica, è possibile scegliere su quali argomenti concentrarsi, in modo da facilitare l’approfondimento di un particolare argomento. Inoltre, l’impostazione “domande casuali” consente di svolgere test diversi ogni volta, evitando di memorizzare domande e risposte che potrebbero metterci in crisi se presentate in un ordine diverso durante l’esame vero e proprio.

Nota: Durante la modalità pratica consigliamo sempre di impostare la percentuale di superamento in modo stringente per favorire lo studio e la preparazione, tra il 90 e 95% ad esempio.

Si ricorda che le funzioni di selezione casuale delle domande e degli argomenti sono disponibili nella due modalità di studio pratica e esame.

Concorsando

In Concorsando non esiste una vera e propria modalità di studio pratica, ma esistono due modalità denominate:

Effettua una prova personalizzata Esercitati sulla Banca Dati

A nostro avviso la Modalità di Studio pratica di Easy Quizzz può essere paragonata alla prima modalità chiamata “Esercitati sulla banca dati”.

Con questa modalità, l’utente seleziona prima le materie su cui esercitarsi e poi sceglie i 6 livelli di configurazione entro i quali desidera studiare:

1 – Tutte le domande disponibili

2 – Le sai

3 – Ancora un piccolo sforzo

4 – E’ meglio ripeterle

5 – Non le sai

6 – Non risposte.

Notando bene osserviamo che Easy-Quizzz offre una soluzione più completa e facile da usare, come mostra la schermata di confronto con i sei livelli di preparazione.

Concorsando offre una serie di filtri da utilizzare nella modalità di esercitazione, che lo rendono più interessante di Easy Quizzz. Tra questi, la possibilità di ordinare le domande in base a parole chiave e preferiti, o di esercitarsi solo con le domande che hanno una spiegazione.

Concorsando e Easy Quizzz si differenziano anche per il fatto che gli utenti possono vedere solo le domande giuste e sbagliate mentre rispondono nella modalità pratica di Concorsando.

Al contrario con Easy Quizzz, invece, gli utenti possono “Inviare” il test per una revisione completa o successivamente rivedere in seguito tutti gli errori o i risultati, simulando di fatto un vero esame anche mentre si esegue una esercitazione.

La funzione di invio del testo denominata in Concorsando “Consegna” è disponibile – purtroppo – solo nella modalità d’esame, mentre riteniamo che sarebbe più utile avere questa funzione anche nella modalità di esercitazione.

Quindi – riassumendo – se state cercando uno strumento completo che includa questa funzione, Easy Quizzz potrebbe essere un’opzione migliore per voi.

Modalità di studio Esame: Easy Quizzz vs Concorsando

Easy-Quizzz

La modalità di studio denominata Modalità Esame è l’opzione migliore quando ci si avvicina alla data dell’esame vero e proprio. In questa modalità è possibile simulare l’esame vero. Infatti con questa modalità l’applicazione produce domande, imposta un timer e valuta l’utente in modo da rispecchiare il più possibile ciò che accadrà il giorno dell’esame.

In Easy Quizzz – nella modalità di studio esame – ci sono solo altri due parametri configurabili: gli argomenti di studio, e il fatto di poter continuare ad avere le domande in sequenza ordinata e costante, o casuale.

Si consiglia vivamente di provare la modalità di studio dell’esame quando ci si avvicina agli esami finali.

Concorsando

Concorsando offre anche la possibilità di creare un test personalizzabile che simuli un esame reale. In questo modo, il candidato può configurare il numero di domande, la durata del test e i criteri di valutazione, assegnando pesi diversi a ciascuna risposta a seconda che sia giusta o sbagliata.

Al contrario però nella modalità di esame di Concorsando non è possibile selezionare o vedere la percentuale di superamento.

Auto-Learning o Auto-Scroll

Tali funzionalità consentono all’utente di esercitarsi in modo diverso sia che l’utente sia in modalità esame, sia che l’utente sia nella seconda modalità pratica:

Auto-Scroll: Attiva lo scorrimento automatico delle domande facendo risparmiare tempo e focalizzando l’attenzione del lettore sulle domande che automaticamente scorrono in modalità flash-card e se abbinato alla modalità di esame velocizza di molto il ripasso e la “memorizzazione” delle domande ufficiali.

Attiva lo scorrimento automatico delle domande facendo risparmiare tempo e focalizzando l’attenzione del lettore sulle domande che automaticamente scorrono in modalità flash-card e se abbinato alla modalità di esame velocizza di molto il ripasso e la “memorizzazione” delle domande ufficiali. Auto-Learning: Attiva la possibilità di visualizzare immediatamente in modalità learning il risultato della risposta. L’auto-learning risulta essere un feedback importante soprattutto nelle prime fasi di studio e se abbinata alla modalità pratica risulta un ottimo strumento di studio.

L’auto-scroll è una funzionalità unica e esistente solo su Easy-Quizzz, mentre la modalità Auto-Learning (anche se funziona in modo diverso), è condivisa da entrambi i simulatori.

Nella versione di Concorsando – tuttavia – si nota anche la possibilità di utilizzare uno scorrimento automatico chiamato Auto Next. Ma Easy Quizz risulta comunque superiore poiché in ogni momento – nonostante l’auto scroll e l’auto swipe – è sempre possibile anche cambiare idea nel caso in cui inavvertitamente si sia selezionata una risposta sbagliata.

In Concorsando l’Auto Next funziona solo se l’utente risponde correttamente ad una qualsiasi domanda, mentre per Easy Quizzz il funzionamento è sempre costante sia che l’utente:

Risponda in modo giusto

Risponda in modo sbagliato

Cambi idea di risposta e ci ripensi

Ci sembra inoltre una scelta intelligente la decisione di Easy Quizzz di far partire automaticamente l’auto learning quando l’utente si prepara secondo la modalità pratica, mentre, al contrario quando l’utente si esercita in modalità esame tutti i quiz partono direttamente con l’auto scroll (o auto swipe nel caso di Mobile) abilitato.

Easy Quizzz consente inoltre di impostare, in qualsiasi momento e in qualsiasi modalità di studio, se lo scorrimento automatico e l’apprendimento automatico deve essere abilitata o disabilitato.

Si ricorda in ultimo che è anche possibile disattivare entrambe le opzioni contemporaneamente, mentre una sola opzione può essere attiva una alla volta.

Possibilità di gestire più test, esami, prove in parallelo

Il processo di studio e di preparazione richiede spesso un approccio olistico, per cui gli utenti devono essere in grado di provare contemporaneamente diversi quiz ed esami. Ad esempio, nel caso di un test, l’utente deve poter sfruttare contemporaneamente le potenzialità della modalità di esercitazione e di esame.

E Easy Quizzz consente agli utenti di studiare contemporaneamente diversi argomenti sia in modalità esame che in modalità pratica.

Mentre a noi sembra che si possa studiare solo in una modalità alla volta quando usiamo Concorsando, e concentrarsi su un concorso alla volta, il che non consente molta flessibilità in un’epoca in cui i percorsi di studio non sono sempre ben definiti.

Quindi il vantaggio principale di Easy Quizzz è la possibilità di gestire contemporaneamente più quiz e concorsi completamente separati.

Ad esempio, si può usare Easy Quizzz per studiare per un’abilitazione e allo stesso tempo per prepararsi a un quiz di concorso pubblico, semplicemente passando da un quiz all’altro senza perdere i propri progressi.

Tuttavia, in Concorsando, lo stato della sessione di studio non viene mai conservato, il che significa che l’utente deve ripartire ogni volta dall’inizio senza poter rivedere quello che stava facendo precedentemente una volta che la sessione si è conclusa.

In ultimo Easy Quizzz è più interessante anche perché può memorizzare e salvare lo stato di studio che risulterà essere sempre sincronizzato con l’applicazione mobile.

In questo modo, l’utente può continuare o riprendere a studiare qualsiasi argomento su qualsiasi dispositivo.

Regolazione Fonts e Colori. Human Centered Design.

Una delle cose più importanti quando si analizza un software è capire quanto sia utilizzabile per le persone con disabilità visive e che sia conforme agli standard dello “Human-Centered Design”.

In Easy-Quizzz notiamo una particolare attenzione verso l’utente e infatti tutti i colori, i contrasti, e i fonts non rappresentano un problema per la lettura, invece in Concorsando la scelta dei colori – soprattutto per quanto riguarda la Mobile App – potrebbe essere leggermente migliorata a beneficio di un migliorare contrasto.

Di contro nell’App e nel Simulatore Web di Concorsando abbiamo notato, a differenza del competitor, che non esiste la possibilità per l’utente di regolare le dimensioni del font, cosa che invece è possibile in Easy Quizzz sia nel Simulatore Web che nell’App.

In breve: Easy Quizzz dà sempre all’utente la possibilità di regolare la dimensione dei font per le domande, spiegazioni o risposte.

La regolazione dei fonts è la migliore funzionalità poiché è particolarmente utile per chi ad esempio preferisce leggere usando font più grandi o usa lo schermo del Desktop, o Mobile lontano dal proprio viso.

Ricerca di contenuti nei quiz.. Google Style

Un altra funzionalità indispensabile per aumentare l’esperienza di studio risulta essere la ricerca!

Concorsando non ha nessuna opzione di ricerca, di contro offre la possibilità – una volta entrati all’interno del simulatore – di aggiungere le banche dati o le materie presenti secondo una parola chiave.

Di contro Easy-Quizzz è dotata di un innovativo motore di ricerca in stile Google che consente all’utente di trovare informazioni all’interno del proprio quiz. In questo modo, durante lo studio è sempre possibile trovare le domande di interesse o particolari concetti in base a parole chiave.

Segnalibri e segna domande: Un cuoricino per Concorsando

Sia le applicazioni che i simulatori web offrono la possibilità di selezionare, evidenziare e salvare una domanda per un uso futuro;

Tuttavia, Concorsando ha un’interfaccia più intuitiva: Con il simbolo del “cuore” su ogni domanda, è possibile salvarla come preferita per un uso successivo.

Selezione argomenti sempre disponibile

Analogamente a quanto avviene per il test di sopra – per i Simulatori App e Web – entrambi consentono di scegliere gli argomenti su cui concentrarsi durante la prova pratica o l’esame.

Interfaccia di studio

Le due interfacce di studio utilizzano filosofie diverse.

Il Simulatore Web Easy Quizzz presenta un’interfaccia più compatta che si espande verticalmente e sfrutta l’intera superficie dello schermo.

L’utente può scorrere verso l’alto o verso il basso per spostarsi tra le domande, senza bisogno di un pulsante “Avanti”.

Una barra di avanzamento è sempre visibile, consentendo all’utente di seguire i propri progressi e di passare a sezioni specifiche del quiz, se necessario.

Mentre durante l’utilizzo di Concorsando, è necessario fare clic sul pulsante “Avanti” per visualizzare ogni nuova domanda o, in alternativa, tornare indietro.

Ogni schermata presenta sempre una sola domanda, il che non consente di sfruttare appieno lo spazio disponibile.

Nota positiva è che entrambe le interfacce sono facili e intuitive.

Easy Quizzz ha però la meglio in quanto gli utenti non devono cliccare sui pulsanti “Avanti” o “Indietro” per cambiare domanda, ma possono scorrere con il mouse.

Inoltre, Easy Quizzz si carica più velocemente di Concorsando: Concorsando blocca gli utenti durante il processo di download e di caricamento del database, mentre con Easy Quizzz i test iniziano immediatamente e le domande vengono scaricate in background senza bloccare l’esperienza di studio.

Possibilità di studiare da cellulare senza installare la Mobile App. Solo Easy Quizzz.

Spesso siamo di fretta e non abbiamo il tempo di installare un’applicazione mobile.

Ecco perché è importante che i fornitori di servizi web diano agli utenti la possibilità di utilizzare i loro servizi anche dal cellulare e senza dover installare un’App mobile – in altre parole, avere un portale 100% responsive.

Per approfondire:

Il portale web di Concorsando non è all’altezza di Easy Quizzz, che offre un’eccellente esperienza di studio in mobilità, accessibile attraverso il portale e il simulatore web.

Come vedete le due schermate a confronto dimostrano che mentre Easy Quizzz si adatta perfettamente al vostro mobile screen, Concorsando un pò meno.

Come si visualizza l’esito del test – schermata risultati. Un potente strumento per studiare.

Entrambe le piattaforme, naturalmente, danno la possibilità di vedere gli errori commessi e per ciascun argomento è sempre possibile vedere le domande corrette, quelle sbagliate o quelle non risposte.

Gli utenti potranno vedere i loro risultati attraverso un punteggio o una percentuale di successo. Concorsando visualizza il risultato del test con un punteggio numerico, mentre Easy Quizzz utilizza un sistema di punteggio Pass/Fail.

In questo modo è semplice poter rivedere tutti gli errori sia in Easy Quizzz che in Concorsando

Di sotto le due interfacce per la schermata dei risultati:

Tuttavia, è importante notare che Concorsando non consente di ripetere il test dopo essere usciti dalla sessione di studio, mentre Easy-Quizzz permette sempre di continuare il test in qualsiasi momento sia da Web che da Mobile.

I due portali Web a confronto, Concorsando grandi contenuti editoriali

Di seguito vi riportiamo entrambe le Homepage:

Come si può notare, Easy-Quizzz è più intuitivo di altri siti web, perché dispone di diverse aree di studio e categorie. Inoltre, è presente un motore di ricerca che consente agli utenti di trovare il quiz di cui hanno bisogno senza doversi registrare.

Inoltre, il design è stato realizzato con colori studiati in modo da non affaticare la vista e rendere piacevole la lettura e l’esperienza di studio con il Simulatore.

Abbiamo notato anche che la homepage di Concorsando era un po’ disordinata, in quanto la ricerca dei prodotti non era immediatamente evidente e gli utenti potevano perdersi prima di potersi registrare e iniziare un Quiz.

La pubblicità: No Ads in Easy-Quizz – Concorsando pubblicità? too much!

L’interfaccia più pulita che vogliamo premiare, sia per il Web che per l’App mobile, è quella di Easy-Quizzz. Ha dimostrato maggiore freschezza, usabilità, ma soprattutto per l’assenza di pubblicità e per il fatto che si può studiare senza registrazione

Infatti, Easy-Quizzz è un portale Zero Ads, Zero Banners, Zero Advertising dove l’utente si trova subito in un contesto vincente per la concentrazione nello studio, senza distrazioni o il rischio di perdere tempo a guardare fastidiose pubblicità e perdere la concentrazione.

Mentre ci dispiace del fatto che Concorsando si sia trasformato in una piattaforma piena di annunci di corsi di formazione, libri, manuali, ecc.

Ma quanti quiz ci sono, e di cosa trattano?

La portata globale di Easy-Quizzz è molto evidente, soprattutto quando si cambia paese e si nota che anche il portfolio di prodotti offerti cambia in base al luogo in cui ci si trova.

Ad oggi, abbiamo quiz provenienti da 10 Paesi, tra cui Italia, Francia, Spagna, Inghilterra, USA, Canada, Australia e altri ancora.

Easy-Quizzz Italia non offre solo quiz e banche dati per un pubblico italiano, ma anche per utenti europei ed extraeuropei.

Ed è possibile trovare un’ampia varietà di argomenti come certificazioni informatiche, licenze per droni, licenze di volo o di pesca e molto altro ancora!

Concorsando, invece, si presenta solo per un pubblico nazionale, e con un numero più limitato di quiz e banche dati sia per tematiche che materie.

Mobile App a Confronto: Concorsando vs Easy Quizzz

Entrambe le piattaforme presentano una Mobile App utile per l’utente.

L’App Mobile di Concorsando è multi utility permette all’utente di accedere a diversi servizi (in linea con il portale Web), mentre Easy Quizz si dedica solo ai quiz. La caratteristica più interessante presente su Easy Quizz è la modalità di sincronizzazione con il Web.

Infatti, in background, l’App si sincronizza con lo stato di avanzamento di studio dell’utente con il Web e viceversa, cosa comodissima per tutti quelli che come me alternano l’uso del cellulare all’uso del computer.

Easy Quizzz offre agli utenti una sincronizzazione automatica e trasparente, mentre quella di Concorsando non sembra funzionare altrettanto bene.

Inoltre, Easy-Quizzz consente di utilizzare l’applicazione offline, una caratteristica fondamentale per gli utenti che studiano in viaggio o che alternano l’uso del computer desktop a casa o in ufficio.

In poche parole, l’applicazione Easy-Quizzz è in grado di accorgersi dell’assenza di connessione a Internet e funziona offline fino al ripristino della connessione. Concorsando, invece, non sembra offrire alcuna funzionalità per lo studio offline o la sincronizzazione con il Web.

Le funzioni disponibili sul portale Easy-Quizzz sono presenti anche nell’app, tra cui la modalità di esercitazione e di esame, l’auto-swipe e l’autoapprendimento.

Sulla sua piattaforma App e Web, Concorsando consente agli utenti di configurare la modalità di esercitazione o di esame. Tuttavia, la versione Web sembra mancare di alcune funzionalità, come lo scorrimento automatico e la selezione automatica della domanda successiva (che funziona solo se si risponde correttamente).

In termini di velocità di utilizzo, entrambe le applicazioni sono buone; tuttavia, Easy-Quizzz risulta più veloce con i telefoni vecchi o con un segnale Internet debole.

Easy-Quizzz Vs Concorsando: Ma quanto Costano e dove c’è più valore?

Easy-Quizzz passa da una demo gratuita a un iscrizione valida solo un mese di 9,99 euro, che consente l’accesso alla piattaforma e all’applicazione per 30 giorni.

Se si desidera un impegno più a lungo termine, c’è anche un’opzione della durata di 1 anno a 19,99 euro o un abbonamento illimitato per sempre disponibile a 39,99 euro.

Con queste tre possibilità l’utente finale ha soltanto l’imbarazzo della scelta visti anche i migliaia di prodotti che fornisce il sito.

Easy-Quizzz offre opzioni specifiche per singoli articoli (come le patenti di guida) o gruppi di prodotti (come i quiz per il settore pubblico o l’abilitazione).

Inoltre, a beneficio di tutti i clienti, sul sito di Easy-Quizzz è sempre disponibile un codice promozionale del 50%.

Infine le istruzioni dettagliate per usufruire dello sconto o di come ottenerlo si trovano direttamente nella pagina di vendita.

Concorsando offre invece solo un abbonamento mensile a 6,99 o un abbonamento annuale a 19,99 che si rinnova automaticamente.

A prima vista, i due modelli di prezzo potrebbero sembrare uguali. Ma quando si guarda più da vicino, è chiaro che Easy-Quizzz è molto più sicuro e più economico, il che è particolarmente positivo per le persone come me che spesso si dimenticano degli abbonamenti e finiscono per pagarli mese dopo mese o anno dopo anno senza nemmeno saperlo!

Il nostro giudizio finale

I nostri esperti ritengono che Easy-Quizzz sia il miglior simulatore, grazie ai suoi innumerevoli quiz e prodotti (al contrario di Concorsando), alla tecnologia all’avanguardia, alla facile interfaccia utente e alla velocità di esecuzione e al design grafico creativo. Senza contare che ha anche un prezzo ragionevole con un modello di pagamento unico!

Le funzionalità più amate della soluzione sono sicuramente l’omnicanalità (la sincronizzazione del Mobile con il Web), e la possibilità di studiare anche off-line essendo queste due funzionalità state più volte oggetto di prove dai nostri esperti.

Abbiamo messo alla prova entrambi i simulatori studiando e sostenendo esami con le rispettive applicazioni mobili e web provando l’esperienza di studio sia pratica che di esame.

Sebbene entrambe le piattaforme funzionino rapidamente, abbiamo osservato che Easy-Quizzz eccelle in particolare nella velocità del caricamento all’avvio dei quiz non richiedendo nessun download.

I nostri tester – inoltre – hanno ripetutamente affermato che la caratteristica più utile di Easy-Quizzz è che può essere utilizzata sia su dispositivi web che mobili, oltre che offline.

Inoltre particolarmente apprezzata è sicuramente l’interfaccia Web a scorrimento Verticale di Easy Quizzz che con poche azioni permette di avere sempre tutto sotto controllo ottimizzando gli spazi sullo schermo specialmente nei dispositivi Mobile

Sebbene entrambi i siti presentino sezioni con informazioni sui concorsi in corso e sulle modalità di partecipazione, Concorsando fornisce agli utenti molte più informazioni rispetto a Easy-Quizzz.

Ed allora buon divertimento e grazie per aver letto questo tutorial!