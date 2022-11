GDPR FORUM 2022: appuntamento il 14 novembre

Il prossimo 14 novembre si terrà ad Arese (MI) il GDPR FORUM 2022, l’evento annuale organizzato da PrivacyLab, tra le società attive nell’offerta di strumenti di gestione della compliance e formazione continuativa in ambito GDPR, nonché controllata da Warrant Hub – Tinexta Group, specialista nella consulenza strategica e finanziaria per l’innovazione, la trasformazione digitale e lo sviluppo sostenibile delle imprese.

Il meeting – dedicato tradizionalmente a rivenditori, consulenti, partner dell’azienda e operatori del settore GDPR – presenta quest’anno un’importante novità: l’intera sessione mattutina sarà dedicata alle specifiche e urgenti esigenze delle agenzie web, pubblicitarie e di marketing in tema di privacy.

Nella cornice del Museo Storico Alfa Romeo – dopo il benvenuto di Andrea Chiozzi (in foto), GDPR Evangelist, Data Protection Officer e, soprattutto, CEO di PrivacyLab – a intervenire per primo sarà Agostino Ghiglia, Componente del Garante per la Protezione dei dati personali, con la relazione Le innovazioni nel mondo digitale e la sfida alle Autorità Garanti.

A seguire, ancora Andrea Chiozzi farà il punto su Cookies, Beacon, Metaverso e Google Analytics e, in particolare, sulle problematiche legate alla scelta dei sistemi e ai trasferimenti transfrontalieri.

Successivamente, sarà la volta di Roberto Pala, CEO e Founder di Queryo – Tinexta Group: con la relazione 6 mesi vissuti pericolosamente, effettuerà una disanima della gestione delle attività SEO di marketing tra le esigenze del cliente e le imposizioni dei consulenti privacy e dei DPO.

Le opportunità nella realtà virtuale e aumentata saranno invece al centro dell’intervento dal titolo Il Metaverso non esiste a cura di Marco Camisani Calzolari, Professore di Comunicazione Digitale, divulgatore scientifico e personaggio televisivo.

Chiuderà la sessione mattutina nuovamente Andrea Chiozzi che, con Prassi, strumenti e soluzioni per il marketing, spiegherà come semplificare e rendere sicuro il lavoro delle agenzie web, pubblicitarie e di marketing nonché dei consulenti nei trattamenti di dati personali sul Web tra strumenti per il consenso e conformità legale.

Il programma completo dell’evento, che nell’ultima edizione ha totalizzato oltre 200 partecipanti, è disponibile su gdprforum.it: selezionando il proprio profilo – “Agenzia web, pubblicitaria e di marketing” oppure “Rivenditore Ufficiale PrivacyLab” o ancora “Consulente Certificato Privacy Lab” – si può essere indirizzati all’indispensabile registrazione a pagamento.

A Rivenditori Ufficiali e Consulenti Certificati è riservata la sessione pomeridiana con contributi di relatori qualificati come Luca Bolognini, Presidente Istituto Italiano Privacy, con l’intervento Il metaverso e le sue implicazioni giuridiche, l’avv. Barbara Sabellico con Decreto Trasparenza e GDPR e, infine, Giuseppe Giuliano, ex funzionario del Garante della Privacy, che si confronterà con Andrea Chiozzi sulle difficoltà legislative del Metaverso tra innovazione e cogenze.