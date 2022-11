Data lineage e governance nell’intesa tra MANTA e MEGA

MEGA International ha annunciato la partnership con MANTA per offrire soluzioni complete e integrate di data lineage e governance ai propri clienti e alle organizzazioni partner.

Il data lineage consiste nell’identificazione e rappresentazione del ciclo di vita del dato, dal sistema di origine fino a quello di destinazione, rendendo visibili le trasformazioni subite dal dato, i processi di riferimento e le relazioni di interdipendenza con le altre informazioni. La complessità degli ecosistemi odierni ha messo molte organizzazioni in difficoltà nel navigare in ambienti di dati in espansione e altamente interconnessi, con conseguente rallentamento della consegna delle informazioni, aumento del numero di incidenti e insight di business poco affidabili.

Grazie a questa nuova partnership, le soluzioni combinate di MEGA e MANTA offrono una visione completa degli ambienti di dati e rendono disponibili informazioni aziendali critiche. Grazie a questa integrazione, il data lineage di MANTA arricchisce le capacità di governance della piattaforma MEGA HOPEX, garantendo agli utenti l’accesso all’intera portata delle loro pipeline per prendere decisioni aziendali informate e basate sui dati.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Petr Stipek, vicepresidente delle partnership di MANTA: «Siamo lieti di collaborare con MEGA per offrire alle aziende gli strumenti necessari a gestire sistemi di dati sempre più complessi. L’integrazione con la piattaforma HOPEX garantisce ai clienti l’accesso all’intera gamma delle loro informazioni con la flessibilità e la scalabilità necessarie per soddisfare le esigenze in rapida evoluzione del business».

Come concluso da Robert Raiola, Senior Vice-President of Marketing di MEGA International: «Siamo entusiasti di proporre ai nostri clienti le potenti funzionalità tecniche di data lineage di MANTA, per aiutarli ad automatizzare questa fase critica in relazione a qualsiasi iniziativa di governance dei dati. Combinando le due soluzioni, consentiamo alle organizzazioni di migliorare il loro orientamento ai dati e di accelerare la trasformazione digitale del business».