“Metaverse Experience” per i clienti Avaya

In occasione del Gartner Symposium/XPO che si chiuderà oggi a Barcellona, Avaya ha dimostrato come le aziende possano spingersi nel metaverso estendendo le capacità dei contact center verso un nuovo spazio virtuale. La “Metaverse Experience” di Avaya crea un collegamento tra il metaverso e il mondo reale. La soluzione consente, attraverso il customer journey, di estendere le funzionalità del contact center nel metaverso utilizzando Avaya Experience Platform™. La demo presentata da Avaya mostra l’arte del possibile della tecnologia e offre nuove opportunità per le aziende di immaginare come gli operatori del contact center possano assistere e interagire con i clienti nel mondo virtuale.

Come sottolineato da Gartner, il metaverso offre nuove opportunità e modelli di business innovativi, consentendo alle aziende di estendere il business digitale in modo persistente, decentralizzato, collaborativo e interoperabile.

In particolare, secondo Zeus Kerravala, Founder & Principal Analyst ZK Research: «Per Avaya, portare il metaverso all’interno dei contact center non è un processo complicato: si tratta semplicemente di un nuovo canale di comunicazione, questo è possibile perché Avaya Experience Platform è completamente cloud-native ed è progettata come piattaforma aperta. I clienti Avaya possono sperimentare il metaverso e aggiungere funzionalità di contact center senza dover installare una nuova piattaforma o effettuare significativi aggiornamenti».

La Metaverse Experience è uno dei numerosi concetti presentati da Avaya al Gartner IT Symposium / Xpo di Barcellona, una delle soluzioni che consentono alle aziende di trasformare ogni momento con i clienti in una nuova opportunità. Tutti i casi d’uso presentati dimostrano come la piattaforma Avaya Experience Platform sia in grado di offrire ai clienti e ai dipendenti un’esperienza senza soluzione di continuità e senza la necessità di aggiornamenti tecnologici che interrompono le operazioni esistenti.

Come spiegato da Yaser Alzubaidi, Vice President – Specialists Organization, Avaya International: «Le aziende competono nella cosiddetta “’experience economy” e hanno bisogno di funzionalità e capacità avanzate per offrire le esperienze richieste da clienti e dipendenti. Ma hanno anche bisogno di un percorso di migrazione per l’implementazione di queste funzionalità che non implichi la completa eliminazione e la sostituzione della tecnologia esistente. Con Avaya Experience Platform, stiamo dando vita a queste nuove opportunità e la Metaverse Experience è un ottimo esempio di ciò che si può ottenere con una piattaforma di questo tipo».