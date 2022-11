SMC Consulting ottimizza la customer experience di Odpiù

SMC Consulting, digital company che, da oltre vent’anni, si occupa di trasformazione digitale per il B2B e B2C, è stata scelta da Odpiù, il principale distributore italiano di articoli per ambienti di lavoro, per innovare l’infrastruttura che supporta l’azienda e i suoi clienti.

Fondata nel 2008, oggi, Odpiù rifornisce cartolerie, negozi di forniture per ufficio, rivenditori e altre aziende all’ingrosso e affianca un eccellente servizio clienti e numerosi servizi a valore aggiunto che rendono la sua offerta sostenibile e competitiva.

La trasformazione di Odpiù da rivenditore di prodotti a fornitore di servizi a valore, per i propri clienti e partner, ha evidenziato la necessità di ammodernare la piattaforma di ecommerce B2B per migliorare la gestione dell’intera organizzazione, del canale di vendita e del supporto ai propri partner commerciali. Condizione imprescindibile di questa trasformazione, il miglioramento della user experience che, nel contesto della crescita aziendale, si trasforma in un elemento essenziale per restare competitivi all’interno di un mercato sempre più complesso e dinamico.

Sfruttando le consolidate funzionalità della piattaforma ecommerce di Intershop, SMC Consulting ha fatto della customer experience di Odpiù il vero fattore distintivo, per dare vita alla nuova idea di servizio desiderato.

Lo studio approfondito condotto dalla digital company modenese, per analizzare tutte le opzioni d’acquisto rispetto alle diverse categorie di articoli per ambienti di lavoro sulla CX, ha evidenziato le complessità del percorso d’acquisto nel mercato B2B e l’importanza di definire percorsi chiari, lineari e personalizzati al fine di rendere funzionale l’ecommerce B2B di Odpiù e, allo stesso modo, semplice ed efficiente per i clienti.

Proprio per questo, a fare la differenza è stato lo sviluppo delle schede prodotto, dei listini e di ricerca prodotti che ha portato a una più facile e intuitiva rappresentazione dei tanti dati presenti nelle anagrafiche degli articoli e delle complesse funzionalità richieste dal business di Odpiù.

A questo scopo, nella fase di realizzazione del portale B2B è stata posta grande attenzione al processo di design di alcuni degli aspetti-chiave legati all’esperienza di utilizzo, rendendo la piattaforma user-friendly, intuitiva ed esteticamente più accattivante.

Inoltre, per far sì che la CX rispondesse esattamente ai requisiti di Odpiù, prima della messa in opera, il prototipo realizzato è servito come test di usabilità per gli utenti che hanno contribuito a migliorare ulteriormente le interfacce proposte per raggiungere il risultato ottimale desiderato e continuare a perseguire gli obiettivi di business.

L’implementazione del progetto si inserisce all’interno di un piano più ampio di Odpiù, che guarda alla transizione verso le nuove tecniche digitali e l’automazione, apportando innumerevoli benefici per quel che concerne la semplificazione visiva e operativa, di navigazione e ricerca, interna ed esterna all’azienda, per guidare clienti e partner in una fruizione più immediata e personalizzata.

“Lo sviluppo del nuovo ecommerce rafforza ulteriormente il nostro rapporto con il cliente, grazie a integrazioni e nuovi servizi, con un nuovo coinvolgimento che va oltre la singola esperienza di acquisto,” commenta in una nota Odpiù. “La partnership con SMC Consulting e il progetto realizzato concretizzano il nostro obiettivo di continuare a distinguerci su un mercato altamente competitivo, accompagnando il cliente durante tutto il processo di vendita, incrementare la nostra base clienti e con essa far crescere il nostro business.”

“Abbiamo realizzato un portale B2B che consente a Odpiù una gestione centralizzata delle informazioni del prodotto. Il tutto ottimizzando al massimo la ricerca delle informazioni da parte dei clienti,” aggiunge Raffaella Aleotti, Team Leader e Project Manager in SMC Consulting. “L’integrazione con il sistema ERP e la logistica completano la soluzione, permettendo una gestione altamente automatizzata dell’intero processo di creazione, preparazione e spedizione degli ordini.”