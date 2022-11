Smart Factory nel mirino degli attacchi IT

I progressi tecnologici della Quarta Rivoluzione Industriale hanno reso più efficienti i macchinari legati alla produzione nelle cosiddette Smart Factory, ma hanno anche messo i costruttori e gli utilizzatori di macchine utensili nel mirino dei cybercriminali. Il dato emerge da “The Security Risks Faced by CNC Machines in Industry 4.0”, l’ultima ricerca Trend Micro, leader globale di cybersecurity.

Lo studio è stato condotto da Marco Balduzzi, ricercatore italiano di Trend Micro, in collaborazione con Francesco Sortino, Fabio Castello e Leandro Pierguidi di Celada, gruppo italiano internazionale specializzato nella vendita di macchinari per il mondo industriale e servizi di assistenza.

La ricerca affronta i rischi che le macchine a controllo numerico computerizzato (CNC) devono affrontare quando sono integrate in fabbriche connesse alle reti ed è stata condotta su 4 vendor rappresentativi del settore dei controllori numerici, scelti per dimensioni e presenza sul mercato. Celada ha poi messo a disposizione macchine di sua proprietà per i test, alcune ospitate presso il Politecnico di Milano.

Le macchine a controllo numerico computerizzato (CNC) sono un punto fermo delle fabbriche e consentono alle aziende manifatturiere di produrre in serie prodotti complessi, con grande precisione e velocità.

Quando sono connesse, sono però esposte a nuove e potenziali minacce che possono coprire una vasta gamma di scenari di attacco, tra cui:

Attacchi che possono causare danni

I cybercriminali potrebbero manomettere lo stato di configurazione interna o i parametri di una macchina CNC per influenzare il comportamento della macchina e danneggiare la macchina stessa, le sue parti o ciò che viene prodotto

Attacchi Denial-of-Service

I criminali informatici che vogliono sabotare un sito di produzione potrebbero compiere attacchi con l’obiettivo di ostacolarne le operazioni alterando le funzionalità di una macchina CNC, come il suo sistema di gestione degli strumenti, o attivando allarmi. È anche possibile bloccare una macchina CNC con un ransomware per poi chiedere un riscatto

Hijacking

Gli aggressori potrebbero alterare i parametri di compensazione degli strumenti di una macchina CNC o manipolare la logica dei programmi parametrici per introdurre micro-difetti e creare parti difettose o componenti di interesse specifico per azioni criminali

Furto di dati

I cybercriminali potrebbero utilizzare in modo improprio protocolli e funzionalità di rete per esfiltrare codice di programma o informazioni di produzione riservati e scoprire ad esempio come viene prodotto qualcosa, quanti pezzi vengono prodotti, da chi, con quali tempistiche etc. Ovvero, spiare l’intera produzione

Come sottolineato in una nota ufficiale alla stampa da Marco Balduzzi, Ricercatore Trend Micro: «In risposta ai risultati della nostra ricerca, l’Industrial Control Systems Cyber ​​​​Emergency Response Team (ICS-CERT) della Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) ha pubblicato degli avvisi per aumentare la consapevolezza dei rischi informatici nei controller CNC Haas e Heidenhain. Siamo molto soddisfatti di poter aiutare l’intero settore Industry 4.0 a diventare più sicuro, grazie anche alla collaborazione con partner importanti e disponibili come Celada».

Per proteggere le macchine CNC dagli attacchi, le aziende manifatturiere dovrebbero adottare misure di sicurezza, come:

Utilizzo di sistemi sensibili al contesto per il rilevamento e la prevenzione delle intrusioni industriali (IPS/IDS)

Questi sistemi possono aiutare a monitorare il traffico in tempo reale in relazione ai protocolli industriali delle macchine CNC, in modo da poter distinguere meglio le richieste di lavoro legittime da attività potenzialmente dannose

Segmentazione della rete

Una corretta architettura delle reti, insieme a tecnologie di sicurezza standard come le reti locali virtuali (VLAN) e i firewall, è essenziale per limitare le interfacce esposte che potrebbero essere sfruttate dai criminali informatici

Una corretta gestione delle patch

I sistemi operativi e i software delle macchine CNC devono rimanere aggiornati con patch per dissuadere i cybercriminali dallo sfruttamento delle vulnerabilità critiche

Come dichiarato da Francesco Sortino, Operations Manager di Celada Group: «Siamo orgogliosi di aver contribuito, con questo studio realizzato in collaborazione con Trend Micro, a rivelare i nuovi rischi di attacchi informatici ai quali il nostro settore è esposto e di poter fornire delle soluzioni per far fronte a queste minacce».

Anche grazie a questa ricerca, prima nel suo genere, oggi Celada Group può garantire un servizio di assistenza tecnica di livello superiore, capace di salvaguardare le aziende da questo tipo di rischi. La nuova unità dedicata del Gruppo Celada, CeladaTech, è la prima realtà in grado di offrire un supporto diretto nella prevenzione di attacchi informatici a sistemi di produzione ed è pronta a scendere in campo, con un team specializzato al fianco di ogni organizzazione, per contrastare questo fenomeno in costante aumento.