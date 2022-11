Aeroporto di Roma Fiumicino: nuovi varchi intelligenti firmati Minsait

Imbarchi e controlli più rapidi e confortevoli, con le massime garanzie di sicurezza. Minsait, società del gruppo Indra, ha installato 15 varchi intelligenti nella galleria dei transiti all’Aeroporto internazionale di Roma-Fiumicino “Leonardo Da Vinci”, migliorando la velocità dei controlli e l’esperienza di viaggio dei passeggeri e garantendo i massimi livelli di sicurezza nelle operazioni di controllo.

I 15 nuovi “eGates” operativi nel nuovo Molo A dell’aeroporto di Roma sono prodotti dall’azienda italiana SAIMA Sicurezza e integrati con il software sviluppato da Minsait. L’obiettivo del progetto è quello di automatizzare e velocizzare il controllo dei passeggeri in possesso di passaporto elettronico rilasciato da uno degli Stati membri della Unione Europea, nonché dai paesi terzi che hanno concluso accordi bilaterali con l’Italia, come Stati Uniti, Canada, UK, Israele, Giappone, Australia, Corea del Sud.

L’utilizzo degli eGates consente di snellire e velocizzare le verifiche di frontiera riducendo significativamente i tempi di processo e ottimizzando le attività della Polizia di Frontiera. Basti pensare che i tempi di controllo di ciascun passeggero che accede all’area Schengen utilizzando il varco elettronico si attestano mediamente sui 20 secondi.

Il software dei nuovi eGates sviluppato da Minsait effettua due tipi di controllo: sintattico per la verifica sull’originalità del passaporto, la veridicità dei dati ed incrociata con il database del Ministero dell’Interno; e semantico attraverso dati biometrici, come il riconoscimento facciale o delle impronte digitali per i cittadini italiani, il tutto concepito con le massime garanzie di sicurezza.

Gli eGates sono uno strumento sempre più diffuso nei principali scali aeroportuali internazionali. Questa tecnologia si inserisce nel quadro normativo stabilito dall’agenzia europea Frontex con lo scopo di controllare e gestire le frontiere esterne dell’Area Schengen e dell’Unione Europea.