Business analytics: Dynatrace estende le funzionalità di Grail

Dynatrace ha annunciato l’estensione di Grail, data lakehouse causale, a supporto della business analytics. In questo modo, la piattaforma Dynatrace è in grado di acquisire istantaneamente i dati di business dalle applicazioni proprietarie e di terze parti su vasta scala, senza richiedere risorse ingegneristiche o modifiche al codice. La piattaforma è in grado di assegnare la priorità ai dati di business separatamente dai dati di osservabilità e di archiviare, elaborare e analizzare questi dati mantenendo il contesto dei complessi ambienti cloud da cui provengono.

Dynatrace ha realizzato questi miglioramenti per consentire ai team business e IT di realizzare un’automazione accurata, affidabile ed economica e di condurre efficienti analisi ad hoc su un’ampia gamma di processi aziendali. Tra gli esempi vi sono l’evasione degli ordini e il pagamento delle fatture, i flussi di lavoro per l’attivazione di servizi e l’onboarding di clienti, e l’impatto sui ricavi dei nuovi servizi digitali. L’annuncio di oggi si basa sulle funzionalità che Dynatrace ha lanciato lo scorso ottobre, sfruttando Grail per l’analisi e la gestione dei log. L’azienda prevede di continuare a estendere Grail per alimentare ulteriori soluzioni di sviluppo, sicurezza, IT e business.

Le organizzazioni dipendono dai servizi digitali per incrementare i ricavi, la soddisfazione dei clienti e la diversificazione competitiva. Per ottimizzare questi servizi e le esperienze degli utenti, i team business e IT si affidano sempre più spesso a informazioni provenienti da vari dati aziendali, tra cui l’utilizzo delle applicazioni, i tassi di conversione e i rendimenti delle scorte. Tuttavia, gli strumenti di business intelligence tradizionali non hanno la velocità, la scalabilità, la flessibilità e la granularità necessarie per fornire insights sui servizi costruiti su architetture cloud complesse. Infatti, secondo uno studio di Deloitte, due terzi delle organizzazioni non si sentono a proprio agio nell’accedere o utilizzare i dati dei propri strumenti di business intelligence. La business analytics nei moderni ambienti cloud richiede un nuovo approccio.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Stephen Evans, Head of Quality, Monitoring, SRE/DevOps Technology di PVH: «Dynatrace ci fornisce preziose informazioni sull’impatto delle prestazioni delle nostre applicazioni sul business e consente ai nostri team di risolvere in modo proattivo i problemi, di offrire esperienze migliori ai clienti e di migliorare il valore della nostra organizzazione. Questa maggiore capacità di accedere e archiviare tutti i nostri dati business fornisce la scalabilità di cui la nostra azienda ha bisogno. Inoltre, libera i nostri team dalla necessità di setacciare i dati per determinare quali siano di valore e quali debbano essere archiviati. L’esclusiva capacità di Dynatrace di analizzare tutti questi dati e di fornire risposte precise e contestualizzate in tempo reale ci consente di migliorare il nostro panorama digitale».

Come aggiunto da Bernd Greifeneder, fondatore e Chief Technical Officer di Dynatrace: «Per guidare la trasformazione digitale su larga scala, le organizzazioni hanno bisogno di insights affidabili e in tempo reale dai loro dati aziendali. Le soluzioni esistenti spesso si basano su dati obsoleti, non riescono a fornire risposte precise nel contesto IT e richiedono manutenzione e codifica manuali da parte degli ingegneri. Il data lakehouse causale di Grail posiziona in modo univoco la piattaforma Dynatrace per superare questi ostacoli. Aumentando la priorità dei dati aziendali per garantire che arrivino non campionati e con precisione senza perdite, anche da applicazioni di terze parti a cui gli sviluppatori non possono accedere, i team business e IT che utilizzano la piattaforma Dynatrace possono ora accedere facilmente a preziosi insights di business su richiesta. Questo ha la capacità di sbloccare casi d’uso di business analytics quasi illimitati, consentendo ai nostri clienti di rispondere istantaneamente alle loro domande più impegnative con precisione, chiarezza e velocità».

Questo miglioramento della piattaforma Dynatrace è disponibile da oggi. Visita il blog di Dynatrace per ulteriori dettagli su Grail per la business analytics.