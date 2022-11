Il settore enterprise nel 2023 secondo Juniper Networks

Con l’avvicinarsi del nuovo anno, Juniper Networks hanno esaminato i principali trend che caratterizzeranno il settore enterprise nel 2023.

Vediamoli insieme.

Sujai Hajela, Executive Vice President AI-Driven Enterprise di Juniper Networks

L’experience sarà la molla principale degli investimenti in networking del 2023. I team IT, che già devono gestire la carenza di personale, sono sovraccaricati di lavoro da reti sempre più complicate. E quando un team IT non è in grado di gestire adeguatamente una rete, l’esperienza utente crolla di pari passo. Gli investimenti nelle tecnologie di networking nel 2023 si concentreranno su strumenti, compresi quelli basati su AI e ML, che possono semplificare i processi in cui sono impegnati gli ingegneri di rete, concedendo loro un po’ di respiro.

Christian Gilby, Senior Director Enterprise Product Marketing di Juniper Networks

Il ritorno del NAC. Il Network Access Control (NAC) vedrà un rinnovato interesse in conseguenza dell’emergere di nuove soluzioni cloud native per potenziare la gestione delle identità e proteggere il crescente numero di dispositivi IoT e mobili. Le organizzazioni cercheranno di semplificare quella che con i prodotti esistenti si è rivelata una soluzione molto complessa da implementare e gestire, portando il controllo degli accessi nell’era del cloud, puntando sulla programmabilità e sull’agilità necessaria per proteggere i nuovi dispositivi che entrano nella rete a un ritmo impressionante. Ciò conferma ulteriormente la nostra previsione dello scorso anno, cioè che la linea tra networking e sicurezza diventerà sempre più sottile.

Bob Friday, Chief AI Officer di Juniper Networks

AIOPs diventerà a pieno titolo un membro dei team IT. L’adozione di AIOps come componente chiave delle operazioni di rete è decisamente aumentata negli ultimi anni e sicuramente il trend accelererà nel 2023. Vedremo un aumento dell’uso dell’AI nel networking e i sistemi di gestione degli eventi di rete evolveranno in più avanzati gestori di raccomandazioni basati sull’AI che saranno usati per supplire alle carenze di tecnici e semplificare le operation.

Jeff Aaron, VP Enterprise Marketing di Juniper Networks

Il supporto AI driven diventerà essenziale per tutti i team responsabili delle operazioni IT. Le reti continueranno ad ampliarsi e a crescere in complessità. Nel 2023 molti team IT si renderanno conto di avere bisogno – per non soccombere – dell’aiuto di tool basati sull’AI e di meccanismi di risoluzione dei problemi. Prevediamo il diffondersi di soluzioni di supporto AI driven per gestire in modo proattivo i problemi della rete e ridurre i tempi di risoluzione, così da contenere i costi operativi e mitigare la carenza di personale IT.

Jamie Pitchforth, EMEA Practice Leader di Juniper Networks

Nel 2023 assisteremo alla proliferazione di servizi location based.La pandemia ha fortemente accelerato la transizione digitale delle imprese, costringendo ogni settore industriale ad adottare nuove pratiche di lavoro in uno scenario in continua evoluzione. La digitalizzazione è stata in particolar modo evidente nel settore del networking in quanto le aziende acquistano le reti non solo per la connettività, ma anche per costruire infrastrutture trasformazionali che costituiscono le basi per le operation, la crescita e la user experience.

L’AI e il ML stanno trasformando il rapporto delle organizzazioni con la rete. Le persone sono spesso connesse alla rete con più device contemporaneamente e il numero di questi dispositivi è destinato a crescere esponenzialmente, aumentando le richieste sulla rete. Tuttavia il crescente uso di AIOps e dei microservizi aiuterà ad alleggerire il carico. AIOps permetterà alla rete di autogovernarsi e mitigare automaticamente i problemi senza rivolgersi a un tecnico, mentre i microservizi saranno in grado di aggiornare ogni sezione della rete live senza compromettere i servizi stessi. Analogamente i servizi location based permetteranno di portare l’esperienza utente su un altro livello.

Ad esempio, nel settore retail i servizi location based contribuiranno a dare forma alla user experience in un modo mai visto prima. Grazie alle nuove tecnologie, l’esperienza sarà sempre più personalizzata. E una migliore esperienza di acquisto si traduce in più vendite e più fedeltà da parte del cliente. I dati raccolti dalle applicazioni utilizzando i servizi di localizzazione forniranno ai retailer insight sempre più significativi sulle abitudini di acquisto, oltre a una migliore conoscenza di come i clienti si muovono tra le corsie dei punti vendita, anticipandone bisogni e domanda.