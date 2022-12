CIFA sceglie Liferay per digitalizzare le proprie attività post-vendita e inaugura il nuovo portale CIFA Connect

Liferay, azienda che sviluppa piattaforme aziendali di Digital Experience (DXP) basata su cloud con funzionalità di Portale, gestione Contenuti e di Commerce, è stata scelta da CIFA – importante azienda nel panorama italiano e internazionale che progetta e realizza una gamma completa di macchine e soluzioni per la produzione, il trasporto e la posa del calcestruzzo – per sviluppare il nuovo portale After-sales CIFA Connect, dedicato alla propria rete di vendita e assistenza in Italia e nel mondo.

Da sempre attenta all’innovazione, CIFA investe costantemente nella ricerca e nello sviluppo di prodotti e servizi all’avanguardia, ed è proiettata verso un futuro sostenibile, attraverso la produzione di macchine elettriche e l’adozione di politiche di responsabilità sociale, ponendo le esigenze del cliente al centro del proprio operato.

Il progetto di creazione di un nuovo portale After-sales è partito dall’esigenza di rinnovare il processo con cui fino ad oggi CIFA gestiva tutte le attività di post-vendita, dall’acquisto e fornitura di un pezzo di ricambio, alla revisione, riparazione e manutenzione, fino alla gestione delle garanzie e dei reclami. Inoltre, vi era la necessità di integrare i diversi sistemi informatici già presenti per correlare i dati e avere una visione di insieme.

Inoltre, il reparto After-sales di CIFA, composto da due dipartimenti, il primo dedicato alle parti di ricambio e il secondo all’assistenza, aveva ulteriori obiettivi specifici: da una parte offrire ai concessionari la giusta formazione e conoscenza dei prodotti rendendo disponibile documentazione tecnica, foto e video dei macchinari e dei relativi componenti, e dall’altra risolvere i problemi dei clienti nel minor tempo possibile, incrementando di conseguenza la loro soddisfazione.

Da qui la scelta di un fornitore in grado di creare esperienze digitali personalizzate e integrate attraverso una piattaforma flessibile e adatta alle specifiche esigenze di CIFA, e la scelta non poteva che essere Liferay. È stato dunque realizzato un portale post-vendita ad hoc, CIFA Connect, interamente basato su tecnologia Liferay e realizzato in collaborazione di SMC, Platinum Partner di Liferay, e di ICM.S partner CIFA.

“Le aziende sono sempre più consce del valore che ricoprono le attività after-sales nella soddisfazione del cliente così come nell’incremento della redditività aziendale. Fornire servizi a valore aggiunto puntando sul digitale, è certamente una mossa vincente e l’occasione per instaurare relazioni durature con i propri partner e clienti”, ha commentato Marco Leo, VP, Product & Technology Innovation di Liferay. “E il progetto sviluppato per e insieme a CIFA va proprio in questa direzione, ovvero rendere il post-vendita un’attività altamente strategica, fondamentale per fidelizzare il cliente, massimizzare il business e differenziarsi dalla concorrenza”.

Andrea Paccagnella, Aftersales Director di CIFA: “La vicinanza al cliente per poterlo supportare in ogni ambito è per noi di CIFA sempre più centrale all’interno della nostra mission. Per questo è nato, dopo una lunga fase di analisi e progettazione, CIFA Connect: il nuovo portale che connette tutti i concessionari CIFA con il mondo della post-vendita. Di quali ricambi si ha bisogno? È stato fatto un intervento sulla macchina del cliente? Con CIFA Connect si ha tutto sotto controllo… basta un click. Ci serviva un partner che fosse flessibile e si adattasse ai nostri processi interni, ma allo stesso tempo fosse in grado di integrare altri moduli in futuro e di supportarci nella digitalizzazione di nuove procedure, in Liferay abbiamo trovato tutto questo.”

CIFA Connect, è una vera e propria piattaforma integrata che mette a disposizione dei dealer tutto ciò di cui hanno bisogno nel processo di post-vendita in un unico portale: acquisto dei ricambi con promozioni sempre aggiornate, catalogo on-line dei pezzi, documentazione tecnica, video dimostrativi, gestione dei reclami e dei contratti di garanzia.

Grazie alla tecnologia Liferay, CIFA Connect beneficerà di una comunicazione e collaborazione ottimali, di una rapida gestione delle richieste, di un unico spazio per la condivisione delle informazioni, di una gestione fluida dei processi grazie a flussi digitali e automatizzati e piena visibilità e controllo.