Alight Worklife, un’unica soluzione per HR e payroll

Alight, specialista nella tecnologia e nei servizi per il capitale umano basati su cloud, annuncia l’espansione globale della sua piattaforma proprietaria di employee experience, Alight Worklife, con l’aggiunta della soluzione per la gestione del payroll. La piattaforma Alight Worklife combina l’intelligenza artificiale e i dati con contenuti affidabili relativi a vari aspetti del benessere dei dipendenti al fine di creare un’esperienza personalizzata e integrata che consenta di portare risultati migliori per gli individui e le organizzazioni. L’espansione globale della piattaforma armonizza la gestione del payroll e delle Risorse Umane in un’unica soluzione automatizzata, per aiutare i clienti a elaborare, revisionare, redigere e analizzare il payroll a livello globale.

La soluzione mette a disposizione dei clienti l’esperienza di Alight nel campo del payroll, fornendo piattaforme a livello nazionale per oltre 180 Paesi e 25 lingue all’interno della soluzione tecnologica cloud di Alight che offre un’unica esperienza digitale end-to-end in grado di migliorare la visibilità e il controllo dei dati grazie ad analisi efficaci. Semplificando le complessità del global payroll, la piattaforma consente ai decision makers di ottimizzare i costi, scoprire i trend e prendere decisioni più consapevoli.

Come sottolineato da Cesar Jelvez, chief professional services and global payroll officer di Alight: «Le multinazionali devono affrontare una grande complessità nella gestione del global payroll, ed è indispensabile poter contare su un partner in grado di standardizzare e semplificare le procedure in un’ampia gamma di paesi. Quando si unisce l’esperienza di Alight nel settore del global payroll con la capacità di integrare tutto in un’unica piattaforma che fornisce ai datori di lavoro funzionalità relative ai dati e agli analytics, possiamo davvero aiutare le aziende a vivere un’esperienza diversa che porti a risultati tangibili».

Alight Worklife fornisce una grande quantità di dati e analytics che possono essere utilizzati per ottimizzare i processi payroll in modo efficace dal punto di vista dei costi. Incanalando molteplici fonti di informazioni in un’unica piattaforma dinamica, Alight Worklife consente ai datori di lavoro di accedere più facilmente alle informazioni, permettendo loro di decidere con maggior consapevolezza.

Come concluso da Jelvez: «Con l’espansione a livello mondiale di Alight Worklife, Alight si trova in una posizione unica per fornire soluzioni end-to-end per l’HCM e la finance transformation, il payroll, la salute, il patrimonio e il benessere che permettono di prendere decisioni in modo consapevole e di ottenere risultati significativi per oltre 36 milioni di persone e familiari a carico».